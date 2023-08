Grdović i Vitasović svjesni su svojih padova u karijeri, ali uzdignute glave skupa koračaju dalje: ''I emotivni i pametni ljudi pokleknu...''

Dok se diljem obale održavaju brojni koncerti i zabave, naša ekipa zaputila se do Ližnjana u Istri. Ondje su koncert održali neponovljivi Mladen Grdović i Alen Vitasović. Što su priznali našoj Dariji Walter, te kako se na pozornici slažu Istrijan i Dalmatinac, više u prilogu In magazina.

Jedna pozornica i dvije glazbene legende. Upravo je to bio scenarij Ližanjske noći, na kojoj su nastupili Mladen Grdović i Alen Vitasović. Iako mu je glazbena karijera bila obilježena usponima i padovima, Alen Vitasović od glazbe nije odustao.



''Ja nisam nestao, ja sam puno puta padao i dizao se i ja sam tako ponosan da se uvijek dignem'', zaključio je Alen Vitasović.

Tradicionalna Ližanjska noć pripada najvećim feštama u Istri, koju redovito posjeti više tisuća posjetitelja. Upravo zbog toga, organizatori su se ove godine odlučili za nastupe više izvođača. Gromoglasni pljesak publike bio je rezerviran za Vitasovića i Grdovića.



''Ali ja želim ići spavati oko 11, 12 sati da se odmorim. Jučer sam imao koncert i sve, a Mladen nek se malo muči'', dodao je Alen.

Poznati glazbenik se ipak nije mučio. S koncertom je započeo oko ponoći, a na uigran tempo se već odavno naviknuo. I ovog ljeta koncerti su planirani diljem obale, ali i u susjednim zemljama. Možda baš zbog toga, postoji već provjeren recept za nastupe, kao i za odnos s publikom.



''Daje ti forc ono što bi rekli baš pravu forcu, uglavnom krenem hladnokrvno je li onda onda nabijem tempo kako ja oću je li'', objasnio je Mladen.

U 45 godina glazbene karijere, što ove godine planira i obilježiti, Grdovića se i dalje veže uz različite problematične situacije. Ipak, svjestan je da je tomu tako, te bez obzira na sve, nastavlja svojim glazbenim putem.



''To što su me mediji tako uhvatili nemoš ti to izbrisati, to je tako je li. Ja znam sve moje prijatelje šta rade i tako dalje ali ja sam Grdović i mene povezuju sa bevandom'', objasnio je.

Problema s ovisnošću imao je i Vitasović te je o tome više puta javno progovorio. Premda je u svojoj glazbenoj karijeri prošao mnogo, ljubav prema glazbi ne blijedi. Ipak je ona prisutna još od djetinjstva, a ove će godine obilježiti i 30 godina glazbene karijere.



''Ja sam emotivac i emotivni ljudi i pametni ljudi pokleknu i onda idu ne znam na šank. Ne, treba to i žao mi'', objasnio je.

Jedan od najpoznatijih Istrijana zaslužan je za to što je čakavica postala dio javnog prostora. Upravo zbog svoje prepoznatljivosti, ali i iskrenosti, Vitasovića mnogi smatraju jednim od ponajboljih glazbenika hrvatske poratne diskografije.



''Jezik ili ne znam izričaj nije bitan nego osjećaj. To je kod mene bilo kad u Zagrebu su mi govorili šta ti to pivaš kineski'', prisjetio se.

Ove glazbene legende ne veže samo glazba, već i prijateljstvo, ali i međusobno poštovanje. Premda je jedan Dalmatinac, a drugi Istrijan, publika ih je obojicu dočekala raširenih ruku.

Uz dobro raspoloženje i brojne hitove, fešta je potrajala do kasno u noć te će se o njoj još dugo govoriti. Čini se kako su Grdović i Vitasović odlična kombinacija za najbolje zabave.

