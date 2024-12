Prvi koncert ikad u Areni Zagreb održali su oni, a sad su je rasprodali tri puta: ''Samo se pitaš hoće li se to ikad više ponoviti...''

Sinoć je održan prvi od tri koncerta Prljavog kazališta u Areni Zagreb. Prljavci su prvi od domaćih izvođača kojima je pošlo za rukom rasprodati našu najveću dvoranu čak tri dana zaredom. Djelić atmosfere iz Arene, ali i razgovor s Hourom, Bodalecom, te dojmove njihovih vjernih obožavatelja, u prilogu donosi naša Julija Bačić Barać.

''Tri arene sigurno da je to i za nas veliko uzbuđenje'', kaže uzbuđeno Bodalec.

''Osjećaš se kao na prvi sudar kad ideš otprilike'', dodao je Houra.

''Ti veliki koncerti su k'o prvi dejt otprilike, tu si, nervozan si, želiš da sve najbolje prođe…''

''Ljudi vole te pjesme i mi volimo to što ih oni vole i odlično se svugdje zabavljamo'', kažu.

Zabavili su se i sinoć, i Prljavci i puna zagrebačka Arena. I to je tek prvi od tri koncerta u tri dana, koja će održati na istom mjestu.

''To su cifre koje su blizu 50 000 ljudi to je u tri dana to su ogromne cifre.''

''Bilo je već izleta na 15 000 i više tako da ja nisam ni znao da li je netko od naših izvođača radio tri dana i to je irelevantno'', kaže Houra.

Prvi koncert ikad u Areni Zagreb održali su upravo oni, a još su po nečem prvi - jedini su od domaćih izvođača rasprodali Arenu tri dana zaredom.

''Ja uvijek govorim da su koncerti nama k'o rođendani sve napraviš da se rođendan održi, doneseš cvijeće, na kraju gosti odu, ti ostaneš sam i pitaš se hoće li se to više ikad ponoviti.''

Sudeći prema publici, ponovit će se.

Među tisućama okupljenih, kako bi čuli njihove bezvremenske hitove, bilo je svih generacija.

Bodalecu je 65, Houri su 64 godine, ali energije im za ovako velike koncerte ne nedostaje.

''Mi se osim psihički i tjelesno pripremamo da bi sve to mogli izdržati i ovo ljeto smo imali na plus 37 30 koncerata u dva mjeseca to vam je k'o 20 utakmica, pa je to već bilo dosta dosta izazovno'', kaže Bodalec.

Kako će proslaviti 50 godina od osnivanja ovog glazbenog kazališta, još ne znaju.

''Sad je 24' do 28' možda i prestanemo svirati…'', šali se Houra.

''Ideja je naša koja traje još od 94. da bi napravili stadion u Zagrebu jer sve je drugo u Zagrebu kazalište više manje napravilo.''

Stadion će možda ostati samo želja, ali veliku proslavu za pola stoljeća postojanja, Prljavci su i više nego zaslužili.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.