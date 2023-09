Splićanka Lorena zadnjih je dana jedina Hrvatica među najslušanijima na YouTube trendingu!

Sa svojom najnovijom pjesmom ''Je l' moguće'' mlada Splićanka Lorena Bućan je posljednjih dana jedina Hrvatica među najslušanijim na YouTube trendingu. Ova pjevačica moćnog glasa nedavno je nastupila i kao predgrupa legendarnom Erosu Ramazzottiju na koncertu u pulskoj Areni. Sve detalje ispričala je našem Gordanu Vasilju za In magazin.

Energična pjesma ''Je l 'moguće'', koju je Lorena Bućan premijerno izvela na Melodijama Jadrana, dobila je i videospot, snimljen na čarobnoj Palmižani. Plesni hit iz kojeg pršti dalmatinski temperament mlade pjevačice, već je danima jedini domaći singl na YouTube trendingu.



''Ja je sama upalim jer je baš nekako plesna, i za ljeto, i pokrene me. I spot sam isto pogledala par puta. Ovo je jedina pjesma čiji sam spot baš onako gledala više puta jer su stvarno predivne boje i predivni su kadrovi.'', priznaje Lorena.

A 21-godišnjoj Splićanki moćnog glasa koja u svojoj kolekciji već ima osvojene brojne prestižne glazbene nagrade, prije 20-ak dana ostvarila se velika želja. Nastupila je prije legendarnog Erosa Ramazzottija u prepunoj pulskoj Areni.



''Nije mi još došlo u glavu. Stvarno mi još uvijek pari nerealno i dok sam bila na pozornici, prvo što mi je proletjelo u sekundu, a znam kad mi nešto proleti u sekundu znam da je to bilo vrijeme ono time of my life. Stvarno smo cijeli moj bend i ja ostavili dušu na toj pozornici. Ali da, tjedan dana prije toga sam svaku večer imala noćnu moru, a nikad u životu toliku tremu nisam imala za niti jedan nastup.'', priznaje.

Nakon nastupa karijere nije mogla zaustaviti suze radosnice, a od silnog uzbuđenja i strke, na kraju nije stigla ni upoznati slavnog talijanskog pjevača.



''Ja sam se također sramila ha ha. Mislim, mogla sam ja doći i prići njemu u bakstageu, ali nisam htjela, sad ne znam ako upadnem u krivi moment. Općenito sramim se dosta toga, ali kasnije pošto sam bila stavila story s njegovog koncerta, odgovorio mi je na story. Rekao je da smo super pjevali, da je bilo super, da je bilo odlično. Ja sam mu se zahvalila, to je meni bilo dovoljno. Ništa mi više ne treba u životu ha ha.'', zaključila je Lorena.

O njezinoj karijeri od 16. godine brinu se Tonči i Vjekoslava Huljić, koje je, osim iznimnim vokalnim sposobnostima, osvojila svojom jednostavnošću.



''Općenito kad negdje dođem, to se ne vidi na meni, ali nisam ja po prirodi takva da ću se ja nešto puno sekirat, da ću se puno brinut, a to se ovdje očekuje. Npr. na festivalu smo i svi su kao nešto, a ja samo stojim i postojim u trenutku. I sretna sam ja i prezadovoljna, ali nekako ne pokazujem te emocije kao što se inače očekuju da i ljudi pokazuju. Ne znam, meni je drago da se ja njima sviđam jer su meni oni stvarno isto kao familija.'', zaključila je Lorena.

A ovoj pjevačici u usponu ide i u ljubavi. Nedavno je proslavila tri godine veze.



''Ajme, kako vrijeme prolazi, tek sad shvaćam to. Je, je, tri godine, i to je isto proletilo. Da me netko pita, rekla bih ma mi smo godinu dana skupa, a onda stanem i kao doslovno je prošlo tri godine i svašta se izdogađalo u te tri godine u vezi moje karijere i svega.'', priznaje.

Njezin dečko je upravo odradio sezonu kao kuhar na brodu, a nas je zanimalo kojim ju je specijalitetom najviše osvojio.



''Što smo bili radili? Mislim on je radio, a ja sam gledala i eventualno rezala peršin. Zaboravila sam kako se to zove, lignje su bile sa slanutkom i purom, onda je tu puru pomiješao s ricottom. Ne znam, nikad nisam doživjela puru u takvoj kombinaciji. Ja sam tjedan dana iza svima pričala o toj puri i lignjama koliko je to fenomenalno bilo.'', ispričala je Lorena.

A da je u zdravom tijelu zdrav duh, svjesna je i Lorena pa je tako usred ljeta krenula s novim hobijem - odlaskom u teretanu.



''Znate kako to bude, za mjesec dana ću, 01.01. ću i nekako je spontano skroz krenulo. Mjesec i pol dana već vježbam i top mi je, ludilo mi je. Ne znam zašto prije nisam počela vježbat, tako da ako se mislite itko od vas, ljudi, počnite vježbat. Nikad nije kasno ha ha.'', poručila je ova mlada pjevačica.

Potpisujemo. Jedno je sigurno, njezino vrijeme tek dolazi!

