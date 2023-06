Legendarni skladatelj Geronimo donosi priče o hitovima Halida Bešlića, jednu njegovu pjesmu odbilo je čak 15 pjevača!

Jedan od najvećih hitova koje je otpjevao Halid Bešlić, prethodno je odbilo čak 15 pjevača. Nisu vidjeli potencijal u pjesmi koja je osvojila publiku. Ovu i druge zanimljive priče o nastanku pjesama Halida Bešlića, Crvene jabuke, Škore, Hanke i drugih ispričao je autor tih pjesama Mirko Šenkovski Geronimo. Sve to u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" s Julijom Bačić Barać.

Pjesma "Taman je" veliki je hit Halida Bešlića iza kojeg stoji Geronimo.

"Ta pjesma ima zanimljivu priču, baš sam išao s Halidom i onda smo malo pričali i komentirali nove pojave u glazbi i ja sam rekao, nije to problem dat ćemo im nešto novo, ali na vaš način. Moja ideja je nešto kao Tarkan uvjetno rečeno. Njegovi unuci su tu pjesmu prvi prepoznali oni su stalno tražili tu pjesmu i on je zbog njih to i snimio", otkrio je Geronimo.

Izraz "taman je", je li mu se to činilo kao super fora ili se malo dvoumio?

"To mi je bio najveći strah, to nisam nikom pustio, to je znao samo najuži krug moje obitelji i suradnici. Bilo kome da sam rekao, samo da je upotrijebio izraz "taman je" bilo bi gotovo, mogao bih baciti pjesme u smeće", zaključio je.

On je napisao i pjesmu "Čardak", ali prvotno nije bila naminjena Halidu.

"Kako sam tad surađivao s pokojnim Đorđem Novkovićem, on je rekao meni je ovo dobra pjesma, ja bih to dao Daliboru Brunu, naravno ne možemo riječ čardak spominjati u pjesmi koju pjeva Dalmatinac. Njegova ideja je bila da se pjesma zove "Ne čuje se s oblaka“. Ali samo u jednom trenutku je Đorđe rekao ne sviđa mi se pjesma i tako je ostala, od '94. do 2008.", prisjetio se.

Je li točno da je pjesmu "Ja bez tebe ne mogu da živim" odbilo čak 15 izvođača?

"Tako je, to je pjesma u koju sam i ja prestao vjerovati. Ne bih sad o imenima da ne dovedem nekog u nezgodnu situaciju, ima i nekoliko pjevača iz Hrvatske kojima sam nudio, ali nisu reagirali na tu pjesmu. To je meni dugo stajalo dok u jednom trenutku me nije Halid nazvao i rekao imaš li neku pjesmu, snima se neka serija i trebaju nešto kao Toma Zdravković", otkrio je.

Za "Romaniju je imao napisano sve, osim te glavne riječi Romanija. I onda je Halid tu malo pomogao.

"Da, on je rekao meni je ovo super, ja bih volio da ima napisanu pjesmu o svom rodnom kraju, a meni je to bilo malo mislio sam da ćemo imati lokalnu pjesmu, ali uspostavilo se da uopće nije lokalna. Najlakše je napraviti hit, a da ne liči na ništa, treba napraviti hit da ga slušaju i doktori i zidari. Obično ljudi malo gledaju s visoka na taj narodnjak, ali najviše su u povijesti preživjele obične narodne pjesme, neke lijepe melodije", zaključio je Geronimo.

Za Hanku Paldum je napisao "Što svaka žena sanja".

"Ona ima tu snažnu ličnost, žena borac, ima jedan gard borca, ženskog borca", kaže on.

A kome je posvetio pjesmu "Zašto lažu nam u lice" Miroslava Škore.

"To sam posvetio svom bratu on je u dijaspori, radi u Njemačkoj i onda kad se nađemo u Slavonskom brodu i šetamo po tim poljima, to mi je bila inspiracija kuća, njiva, sve, a on mora ići vani da zaradi i ne samo on nego mnogi, Miroslavu se jako svidjela ideja, i on je sudjelovao u tekstu", otkrio je.

Jako puno radi sa Žerom, odnosno Crvenom jabukom.

"Žera je ono moj prijatelj već 30 godina otkako je došao iz Sarajeva u Zagreb. Tad sam im pjevao back vokale, oni su me vodili kao mladog pjevača sa sobom. Već sam ja tad malo istraživao, ali tad su veliki autori bili oko Crvene jabuke pa sam imao neki respekt bio sam stidljiv", priznao je.

Cijeli razgovor s Geroninom pogledajte u prilogu IN magazina.

