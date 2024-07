Minimalnih pola milijuna na bankovnom računu i zabranjen ulazak u kasino: Otkrivamo detalje života monegaške elite!

Monaco i dalje samouvjereno sjedi na vrhu ljestvice gradova s najskupljim nekretninama na svijetu. Aleksandra Keresman vodi vas iza zatvorenih vrata skupocjenih stanova i vila te otkriva kolike iznose mora izdvojiti svatko tko pokuša unajmiti ili kupiti kvadrat, u drugom najmanjem gradu na svijetu.

Obgrljen palmama i ispunjen najluksuznijim restoranima, trgovinama i nekretninama s pogledom na Sredozemlje, ovaj dijamant azurne obale odavno je omiljeno igralište bogatih i slavnih. Monaco je kroz godine postao dom brojnim poznatim imenima, poput Novaka Đokovića, Lewisa Hamiltona i Bona, a njegovo tržište nekretnina jedno je od najstabilnijih na svijetu.



Zašto je tome tako, što to privlači bogate i slavne ovamo?



''Mislim da je to zato što Monaco ostaje odan svojoj tradicionalnoj jezgri, posljednjih 10, 15 godina intenzivno se razvija ali duša Monaca ostaje ista. I dalje možete prepoznati njegovu vizuru. Ne mijenja se onako kako ljudi misle'', objasnila je Martina Borbelyova.



To je možda tek jedan od razloga. Dobro je poznato da je Monaco porezni raj za bogataše. Ovdje ne plaćate porez na nekretnine, ni dohodak, osim ako ste francuski državljanin. Uz to Monaco je izrazito siguran, s najvećim brojem policajaca po glavi stanovnika. Idealan teren za bezbrižan život tek neznatno više od 30 000 stanovnika, od kojih je svaki treći milijunaš.



Najskuplja nekretnina na svijetu nalazi se ovdje.



''Tako je, radi se o najskupljem penthouseu na svijetu, u zgradi Tour Odeon. Veličina mu je oko 3300 kvadratnih metara, a cijena se kreće od 400 milijuna eura. Proteže se na pet katova sa privatnim bazenom, privatnim liftom koji vas vodi točno na vaš kat''.

Identitet njegova vlasnika drži se u strogoj tajnosti iako nam otkrivaju da je stan ponovno stavljen u prodaju. Prilika za sve one beskrajno dubokog džepa. Monaco je druga najmanja država na svijetu, sa svega 2 kvadratna kilometra, ali najgušće naseljena. Kranovi ispunjavaju svaki kutak tražeći novi komadić zemlje za gradnju stanova, jer su vile i kuće ovdje prava rijetkost.



''Jedan od projekata koji bi trebao biti gotov iduće godine je Bay House koje vidimo, to su dva tornja rezervirana samo za stanovnike Monte Carla a oko 56 stanova otvoreno je za kupnju bilo kome iz kojeg god dijela svijeta i uključuju oko 5 privatnih vila''.



S obzirom na to da je Monaco ograničen svojom veličinom kad govorimo o gradnji, osmišljavaju se neki novi načini osiguravanja novog prostora, za novogradnju.



''Zauzima se jedinstven pristup proširenja obale na more, projekt se zove Mareterra. Na kraju Larvotto plaže možete vidjeti razvoj novih nekretnina i novih luka za brodove, novih restorana, to će biti potpuno nova četvrt''.

Betonski blokovi i više od 750 000 tona pijeska stvorili su novi teren za nekretnine, čija cijena po kvadratu oduzima dah.



''Cijena po kvadratnome metru u ovom području varira ovisno o standardu nekretnine. Ovdje u Saint Romaineu vrlo smo blizu centru i cijena se kreće između 42 i 82 000 eura po kvadratu. Ali naravno kod nekih nekretnina može ići mnogo više sve do 100 000 eura. Takve cijene možete češće naći oko zlatnog trga gdje se nalazi kasino, svi prepoznatljivi simboli Monaca su tamo i tamo cijena po kvadratnom metru može ići preko 100 000 eura. S druge strane imamo nešto dostupnije nekretnine po cijeni od 23 000 eura do 45 000 eura po kvadratnom metru, blizu Jardin exotique koji je na rubu grada''.



No za pristup monegaškom tržištu provjerava se stanje vašeg bankovnog računa.



''Za stanovanje ovdje morate na računu imati od 500 000 eura na više, da biste unajmljivali ili kupovali nekretninu. Najam mora biti najmanje na godinu dana''.

Da biste postali stanovnikom Monaca ovdje morate provesti 6 mjeseci i jedan dan godišnje i zabranjen vam je ulazak u kasino. Na monegaškom terenu financijska sigurnost je sve, a neizmjerno bogatstvo nije uvijek ono koje vrišti u lice.



''Ovakvo uređenje stana je vrlo često ovdje u Monaku, puno svjetla, prirodni tonovi, koji se onda mogu obogaćivati ako netko želi dodati nešto boje ali ovdje je naš dekorater odabrao prirodan kamen, drvo, svjetlo koje vam pomaže da se opustite. Ovdje imamo stan od nekih 38 kvadratnih metara, sa jednom sobom, otvorenim prostorom kuhinjom, kupaonicom, idealan za par ili samca koji ne zahtjeva previše prostora, ili dolazi ovdje poslovno, zbog poslovnog puta''.



Najam stanova ovdje je uobičajen, možete li si priuštiti mjesečnu najamninu.



''Manji stanovi, garsonijere idu od 2000 eura do 4 000 eura ovisno o veličini dok stanovi sa jednom do dvije spavaće sobe mogu biti varirati između 5 do 10 000 eura. Ovisno o lokaciji i standardu'', kaže Martina.



Agenti za nekretnine brinu se o svemu, od rješavanja bankarskih i zakonskih procedura, do detalja poput pronalaženja vrtića za obitelji s djecom. Većina zgrada ima concierga koji vam stoji na usluzi 24 sata dnevno. I suprotno očekivanjima, Martina nam otkriva kako ovamo dolazi velik broj obitelji u potrazi za mirnim i sigurnim životom.



''Ono što je meni važno je klima i tip ljudi koje srećete ovdje, iako su ovdje najskuplje nekretnine na svijetu svejedno ovdje vidite brojne obitelji i ljude s izrazito tradicionalnim vrijednostima, jako je tiho i naravno imamo divno vrijeme, imamo 300 sunčanih dana u godini, zime su jako blage, 10 do 15 stupnjeva. Mislim da ima mnogo prednosti života u Monacu'', zaključila je Martina.



Jedna od njih zasigurno je i sanjiv pogled na beskrajno plavetnilo.

