Minea obradovala obožavateljicu, ali prije toga ju je naša ekipa dobro zeznula, nije ni slutila da će ovo i za nju biti dan za pamćenje!

Iznenađenje u iznenađenju - tako bi se mogla nazvati nova epizoda Zvjezdanog iznenađenja u emisiji IN magazin. Naime, ne samo da je susretom s najdražom pjevačicom prijateljica iznenadila prijateljicu, već smo dan za pamćenje priredili i našoj Minei. Kako? Ne propustite doznati u nastavku.

Ekipa In Magazina došla je čak do Ljubljane, i to na poziv gledateljice Anje. Naime, svoju susjedu Luciju željela je iznenaditi s Juricom Pađenom, s obzirom na to da je ona njegova velika obožavateljica.

Međutim, glazbenik je kasnio, a Mineu je uhvatila nervoza pa je stoga odmah pozvala Juricu.

Nakon što joj je objasnio da je u kombiju te da se vraća iz Beograda, našu Mineu uhvatila je panika.

"Zezaš me?", upitala je Minea kojoj je Jurica također rekao kako je mislio da je snimanje sljedeći četvrtak.

Naša voditeljica bila je vidno uzrujana istaknuvši da se dosad takva situacija nije dogodila, ali nije ni slutila da ju je tim simpatično nasamario. Kada je počela čitati novu skriptu snimanja, Minea je uočila jednu stvar.

"Čekaj, ovo je nova priča?", upitala je, a nakon što je nastavila čitati i nakon što je uočila svoje ime, voditeljica je skužila da je iznenađenje upravo – ona.

Raspoloženje se odmah popravila, a osmijeh se nije mogao sakriti.

"Znači ja sam protrnula", istaknula je te je otkrila da je za nju ovo jedno veliko uzbuđenje.

Kada su dvije prijateljice sjedile na kavi, situacija je postala neobična nakon što je Anja zapjevala Mineinu pjesmu Rano, a ubrzo se pojavila i Minea te Lucija nije mogla sakriti suze radosnice.

"Iznenadila se koliko sam se ja iznenadila. Da mi je netko rekao da ću ostati bez teksta, da ću se ja onako sva usplahiriti, rekla bih – nema šanse. Međutim, i ja sam se zbunila, u jednom momentu nisam znala što bih sama sa sobom. Gledam Luciju i njezine suze, njezinu sreću... Sveukupno – neko ludilo", istaknula je Minea

Iznenađenje je prokomentirala i Lucija.

"Ovo sad bilo mi je ludo. Nisam još potpuno došla k sebi. Mora mi se to još malo slegnuti, ali jako sam sretna", kaže.

Lucija je na kraju istaknula da je Minea uživo još ljepša te da je jako sretna što ju je upoznala.

