Zgodni Mostarac za kojim žene luduju priznaje da nikad nije bio sretniji: ''I sebi sam rekao kako bih volio zaključati ovaj trenutak!''

Sve popularniji mostarski slavuj Adi Šoše proteklog je vikenda održao nezaboravan koncert u Splitu. Tom prigodom je našem Gordanu Vasilju otkrio kako nikad nije bio sretniji i na privatnom i na poslovnom planu, ali i kako je odbio posao u struci.

Jedan od najtalentiranijih pjevača nove generacije Adi Šoše apsolutni je miljenik žena. Publiku na njegovim koncertima čini 90 % pripadnica ljepšeg spola.

''95-96 %, sad u Njemačkoj bilo je jedno 100 % žena. Možda sam vidio dva muškarca, konobara dva, to su bili jedini muškarci. Ali dobro, tako je to, meni je to super, nema što, mislim takva mi je muzika, emotivna, pitka.'', priča Adi.

Karizmatični 31-godišnjak je na nastup u prepunom splitskom klubu stigao bez svojeg zaštitnog znaka - košulje.

''Ne mogu brate, ne mogu u košuljama više. Moram malo uzeti break, malo sam se preforsirao nekako. Imam ih malo previše, malo mi stvaraju stres, iskreno. Kad pogledam onaj ormar, šaren sav, ne znam što ću obući.'', šali se.

Njegov dugoočekivani duet s Tonyjem Cetinskim naišao je na odlične reakcije, u samo mjesec dana skupili su gotovo 700 tisuća pregleda na YouTubeu. Zvuči nevjerojatno, ali njih dvojica se još uvijek nisu upoznali.

''Nismo. A joj Bože, ali ekskluziva, imamo datum kad ćemo se upoznati. To je u Zadru, radit ćemo zajednički koncert, 04.05. I nakon toga 31.05. isto tako zagrebačka arena, tu ću biti gost Tonyu, otpjevat ću dvije pjesme s njim.'', govori Adi.

Mostarski slavuj se, među ostalima, pojavljuje i u novom singlu grupe Frajle ''Prijatelj''. Na pitanje koliko ima vremena za svoju ekipu, otkad je postao slavan, odgovara.

''Manje vremena imam, ali isti su ljudi ostali uz mene. I nadam se da će ostati, nadam se da mogu pratiti ovaj moj ludi tempo života. Stvarno nije lagano. Najboljeg prijatelja sam zadnji put vidio prije tri i pol mjeseca. Ne znam više je li mi više najbolji prijatelj. Ako gledaš, brate, oprosti, molim te.'', poručio je Adi.

Ovaj diplomirani inženjer građevine nam je otkrio kako je prije nekoliko godina odbio posao u struci.

''Neka kineska firma je bila u pitanju, neki se most gradio pokraj Mostara i nedostajalo je inženjera. I zvali su me s biroa, kao jeste li zainteresirani. Ja sam to sve slušao jedno 10 minuta i rekao pogriješili ste broj, nije ovo Adi'', kaže.

Poput eurovizijskih kladionica, i Adi je uvjeren da Baby Lasagna ima velike šanse za pobjedu na Eurosongu.

''Nastup mu je bio vanserijski, ima dobru onu foru 'meow cat, please, meow back', to mi je nevjerojatno jer sam ja najveći fan mački svih vremena. Imao sam ih 12 i sve su nažalost pokojne. Ja ću tetovirat mačku jednog dana na ramenu. Uglavnom nevjerojatna mi je pjesma, ono čovjek napušta roditeljsku kuću.'', priča.

Osim na poslovnom, zgodnom pjevaču ide i na privatnom planu.

''Pa ide i privatno, ide, ne mogu se požaliti. Baš recimo neki dan sam se vozio autom i baš sam nekako razmišljao o životu. I sebi sam rekao kako bih volio zaključati ovaj trenutak.'', kaže.

O braku i očinstvu, priznaje, još uvijek, ne razmišlja.

''Nisam spreman još emotivno, mentalno, kako god. Stavio sam ipak karijeru kao prioritet. Ali znam da to neće trajati zauvijek, nisam ja jedan od tipova koji gleda samo karijeru i samo sebe. Uvjeren sam da će doći trenutak kad ću reći da je vrijeme da dignem nogu sa gasa i fokusiram se na obitelj i djecu.'', zaključimo.

Pred njim je nevjerojatan tempo, do kraja tjedna čekaju ga čak četiri koncerta u četiri dana u rodnom Mostaru, a do kraja mjeseca će objaviti i dva nova singla. Adi, izdrži!

