Mila Elegović o fotkama u badiću: ''Kod mene je to stvar trenutka, ja društvene mreže shvaćam kao filmsko iskazivanje''

Jedni pjevaju, drugi kreiraju, treći zavode na društvenim mrežama. Naša poznata domaća lica provode izrazito aktivan odmor pa su se tako u Rovinju okupili, kako bi zabavili pjesmom i modnom revijom. Kako se bore s vrućinom prije izlaska na pistu, čime Mila Elegović dodatno diže temperaturu te iz koje se nezgodne situacije izvlačila Zvončica Vucković, doznajte u prilogu.

Dok jedni punim plućima uživaju u dokolici godišnjih odmora, drugima između osvježavanja u Jadranu, ne prestaju navirati kreativni sokovi, pa je tako i naša domaća dizajnerica Martina Herak usred ljeta kreirala novu kolekciju i predstavila je u Rovinju. A izlazak na pistu nije omela ni paklena temperatura.

''Kada imamo profesionalni tim make-up artista onda se apsolutno ne vidi ta vrućina na pisti ali da vruće je i izdržali smo. Ja sam ovu kolekciju radila mjesec dana bila sam jako inspirirana zapravo svojom maštom i rekla sam rukama igrajte se tako da je u ovih mjesec dana izašla ova moja lijepa ajmo reći tamna priča ali u pozadini je ipak sreća'', govori Martina Herak.

Koja eksponencijalno raste što smo bliže obali.

''Ja volim da je nekako balans u svemu tako da volim izlaziti, iskoristiti ljeto, kupat se sunčat se ali i raditi imati obaveze.''

A kakvo bi to bilo ljeto bez ovjekovječenih trenutaka s plaže, na koje Mila Elegović ne prestaje dobivati komplimente.

''Nikad nisam računala da ću radit svoju milenijsku fotografiju u badiću, sad je već ispalo da i to radim, pa to radim više zabave radi. Fotografije koje idu na društvene mreže su stvar trenutka barem kod mene s obzirom na to da ja društvene mreže shvaćam kao jedan zgodan moment vizualno filmskog iskazivanja tako da sam na društvenim mrežama pronašla sve ono što nisam odigrala na filmu, a što sam željela'', kaže Mila Elegović.

Ljeta jedne bake pak idilični su trenuci uživanja s unucima.

''Prvo se posudi bicikl, tj dva bicikla od Ronalda Brausa, pa se vozi na Monte, na Puntolinu, pa se vozi na sve moguće plaže sa unukom koji će za dva dana navršit 12 godina, a izgleda kao da ima 14, 15 moja dika i ponos, a imam još tri i četvrti je na putu'', kaže Zvončica Vucković.

Između obveza baka servisa, naša najdugovječnija manekenka, naravno, ugurala je i još jednu šetnju pistom, na kojoj se, u dugogodišnjoj karijeri, priznaje, nakupilo svakakvih iskustava.

''Koja može biti najneugodnija stvar to je na kraju piste kad su ti upereni reflektori u oči, završiš među fotografima, dohvatili su me, uhvatili su me, vratili su me natrag gore i ja sam nastavila kao da se nikad ništa nije desilo'', kaže Zvončica.

Jer show must go on, a onaj koji su priredili gosti tradicionalnog koncerta Ronald Braus i gosti u Rovinju, još jednom je okupio veselo mnoštvo.

''Okupiti ljude i prijatelje, izvođače ovog kalibra usred ljeta je veliki izazov prije svega što su svi raštrkani po moru po kopnu, na putu i sve ostalo, skupiti dobar bend ali na kraju je veliko zadovoljstvo jer kad vidiš pred sobom 500 ljudi kako uživaju u svakom tonu, u svakom gostu onda je srce puno i vjerujem da smo i ovaj put postigli cilj i našu misiju a to je zabaviti ljude sa kvalitetnom glazbom'', kaže Ronald Braus.

Pa ima li boljeg načina za provesti jednu toplu ljetnu večer.

