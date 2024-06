Nasljednik legendarnog Andree Bocellija za IN magazin progovorio o odnosu s ocem: ''Na određeni način utjecao je na mene jako"

Za nešto manje od mjesec dana prvi put u Hrvatsku dolazi Matteo, sin legendarnog glazbenika Andree Bocellija. Ovaj markantni glazbenik nastupa od svoje 17. godine, lani je objavio album, a sada je na turneji u sklopu koje će zapjevati u Opatiji. Prije toga razgovarao je s našom Dijanom Kardum, kojoj je ispričao sve o odnosu s ocem, ali i karijeri.

Kao pjevač Matteo Bocelli je prvi put privukao pozornost javnosti skladbom "Fall On Me", duetom koji je snimio sa svojim slavnim ocem Andreom Bocellijem za njegov album "Si''. Nakon toga krenuo je i njegova glazbena priča, no nastupati s ocem kaže posebno je iskustvo.

''Prvenstveno je on moj otac, nije umjetnik, uvijek je nekako prirodno pjevati s njim. A naravno kad ste na pozornici ta prekrasna emocija se povećava. Ispred ljudi su koji cijene tvoju glazbu, tvoj glas, vidiš emociju u očima ljudi, sve je veće i ljepše. Ali za mene je to normalno'', govori Matteo.

Matteo je mlađi sin slavnog tenora iz njegovog prvog braka, odrastao je u vili u prestižnom toskanskom ljetovalištvu Forte dei Marmi okružen glazbom, u koju se zaljubio kao dijete.

''Otkad sam bio dijete živim i dišem glazbu. Sviram piano otkako sam imao šest godina. Uvijek sam bio fasciniran glazbom. Ali u Boccellijevoj je krvi je također, znate djed mi je prodavao poljoprivredne strojeve i uvijek su me zanimali zemlja, rad na zemlji, mi proizvodimo i vino, tako da bih bio, kap što sam i sada na selu, popravljao traktore.''

Odrastajući uz svog poznatog oca, nije čudno da je Matteo Bocelli bio okružen zvucima klasične glazbe, ali i hitovima velikana kao što su Frank Sinatra i Whitney Houston te se od ranog djetinjstva glazbeno obrazovao, na prestižnom Glazbenom konzervatoriju u Lucci. No na njegov glazbeni put utjecala je i karijera njegova oca.

''Na određeni način utjecao je na mene jako, pogotovo u mom glasu jer otkad sam dijete moja tehnika je došla od toga što sam ga imitirao, kako on često kaže i on je emitirao slušajući vinile Pavarottija.''

''Vjerojatno jedini stvarno izazovan aspekt ove karijere je to što ljudi imaju velika očekivanja, pa makar i na dobar način žele vidjeti jesi li na top razini jer su slušali tvog oca. Ali istina je mi smo drugačiji ljudi i razvijamo se u različitim smjerovima i nadam se da će ljudi cijeniti moju umjetnost na način na koji ju ja osjećam.''

Nakon što je 2023. objavio svoj album prvijenac Matteo je krenuo na turneju u sklopu koje će 2. srpnja nastupiti i u Opatiji. A publici je pripremio pravu glazbenu poslasticu.

''Neću biti samo ja, nego imam i muzičkog direktora koji svira klavijature i gitarista, imamo tri gudača i dodali smo bubnjeve jer želim malo snage i žestine u showu. To će biti miks mojih pjesama, pop glazbe i nekih drugih klasika koje ljudi očekuju od mene.''

To će biti i njegov prvi posjet Hrvatskoj.

''Nadam se da se vidim kako se vraćam u vašu zemlju. To bi bio lijep znak, pokazao bi da me ljudi žele vidjeti ponovno i čuti me ponovno i to bi bio najveći dar.''

A prije izlaska na pozornicu kaže slijedi određena pravila.

''Mislim da je dobra stvar misliti da su umjetnici kao sportaši, osobito na turnejama, ne pijem nikakav alkohol, poštujem određena pravila. Pokušavamo se odmarati, odmor je prvi lijek glasu.''

Matteo je s ocem zapjevao i na vjenčanju Kourtney Kardashian i Travisa Bakera. Osim svojim glasom plijeni i svojom pojavom. No privatni život drži u tajnosti, pa tako nije aktivan pretjerano ni na društvenim mrežama.

''Moram biti iskren, nisam nešto dobar u tome, iako razumijem da 2024. moraš biti prisutan, aktivan ali malo sam težak u dijeljenju privatnih trenutaka.''

Zato radi dijeli svoje glazbene uspjehe, a lakoća kojom izvodi pjesme dovela ga je do toga da njegove koncerte opisuju kao nezaboravne glazbene večeri. Što će vjerujemo pokazati i u Opatiji 2. srpnja.

