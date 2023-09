Matija Cvek o komentarima da spada u listu najpoželjnijih neženja u Lijepoj našoj: ''Iskreno, prvi put čujem...''

Ljetno kino Bačvice, umjesto filmova, ovog vikenda posjetiteljima je ponudilo dobru glazbu u sklopu petog Fibra festivala. Među izvođačima bili su i Vojko V te Matija Cvek. Zašto se poznati reper ne pronalazi u opisu zločestog dečka te kako jedno od najbrže rastućih imena na glazbenoj sceni komentira izjave da je jedan od najpoželjnijih neženja, otkriva naš Hrvoje Krolo za Toliko različiti, ali opet u jednom isti. Vojko V i Matija Cvek jednostavno su magnet za publiku i dobru atmosferu. Glazbenici su Splićanima prvi put predstavili svoje nove studijske albume. Sudeći prema reakcijama, posjetitelji su naučili od riječi do riječi svoju glazbenu domaću zadaću.



''Meni je taj cijeli novi album jedna velika nepoznanica. Izlazimo sa novim materijalom koji trebamo predstaviti ljudima i dajemo ga na pladnju. Oni su mi danas pokazali da je dobro, da im se sviđa i meni je to potpora za nešto dalje. Baš je posebno i mislim da cijela Dalmacija ima fini touch za glazbu i da se mi na toj razini kužimo i što drugo reć nego da sam sretan'', govori Matija Cvek.



Vile se ovdje igraju - naziv je drugog albuma koji je Matija poklonio svojoj publici. 10 novih pjesma, pjevač ističe, pisane su iz osobnog iskustva. Iako ima 30 godina, obožavateljice ga već svrstavaju na liste najpoželjnijih neženja.



''Stvarno ne znam šta bi ti rekao na to, stvarno ne znam. Ne mogu reć da previše pozornosti posvećujem tome što netko priča, pozitivno ili negativno, poludio bi. Ali ovo iskreno još nisam čuo'', priznao je.



Možda na ljestvicu najpoželjnijeg neženje više ne može, s obzirom na to da je u sretnom braku. No, reper Vojko V je na glasu kao „zločesti“ dečko koji svojim rimama voli katkad uznemiriti javnost.



''Nemam niti jednu tetovažu, nikad nisam ništa dila, ćelav sam ka neki fesbaš tako da ne znam koje su to priče. Ja sam brale najbolji momak kojeg možeš zamislit. Tetovažu nemam jer mi jednostavno ništa nije toliko važno da napišem na sebe. Šta – da se podsjetim da trebam kupit kruv? Ne razumin to. Jasno mi je da je nekim ženama to privlačno jer pare kao ratni. A još manje razumin kad se žene tetoviraju. Ali podržavam, ako ćeš ti šarat po sebi – šaraj, ja neću'', zaključio je Vojko V.



Da izraste u osobu kakva je sad, Vojko ističe da je uvelike utjecao odgoj njegovih roditelja. Kako je bio jedino dijete, i način odgoja je bio nešto stroži.



''Možda usporedno da s mojim prijateljima bili su malo stroži. Nisam tipa moga biti vani nakon 1 po noći, nije sad to bilo posebno strogo ali znao se red i disciplina'', zaključio je Vojko V.



Voli istaknuti kako mu je petogodišnji sin Petar najveći poticaj u svemu, pa se postavlja pitanje tko je u odgoju sina popustljiviji - on ili supruga?



''Supruga, ona je imala malo liberalniji odgoj, tako da sam ja kao stroži, ali to će se tek možda vidit u nekom pubertetu. Ne možemo sad prosudit o tome'', govori Vojko.



No, ono što se sigurno zna jest da publika obožava Vojkove pjesme, a u njima će moći uživati i na velikom koncertu koji će reper imati u Zagrebu i za koji kaže, da će biti jedan od njemu najznačajnijih u karijeri.



''Najbitniji moment je Dom sportova. Za to se baš pripremamo, bit će show, vatromet, ne smin puno otkrit ali radim najveći show šta sam do sada ima. I onda nakon toga radim na novom album ali za ozbiljno'', rekao je.



A ozbiljno i Vojko i Matija ispisuju svoje stranice u domaćoj glazbenoj povijesti. Sudeći prema njihovoj publici, tako će biti još dugo.



