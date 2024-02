Matija Cvek broji sitno do trenutka kada će prvi put postati tata: ''Jedva čekam''

Matija Cvek ovih će dana prvi put postati otac. Je li sve spremno za dolazak njegove djevojčice, otkrio je našem Gordanu Vasilju za In magazin, a mladi pjevač progovorio je i o svojoj romantičnoj strani te predstojećoj Dori i Eurosongu.

Ovako su kultne Gripe pjevale s Matijom Cvekom na njegovom najvećem dalmatinskom koncertu. Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika ostavio je srce na pozornici i Splićanima priuštio noć za pamćenje.



''Mi smo još uvijek mladi izvođači, novi izvođači, imamo tek drugi album i ovo je stvarno jako velika stvar za nas. Ja se nadam da to nekako ljudi bar približno pokušavaju shvatiti'', priča Matija.



''Rekao mi je da moram reći da je najbolji koncert na kojem sam bio, ali ne, stvarno su fenomenalni i guštao sam.'', komentirao je Ivan Hujić.

Potpuni delirij nastao je na prve taktove Cvekovog najvećeg hita ''Trebaš li me'', kojeg su, kako nam je otkrio, s njim htjele otpjevati naše brojne poznate pjevačice.



''Pa bilo je oko te pjesme, naknadno su se javljale kolegice da zašto je one ne pjevaju, ali više je sve to kroz šalu, ne mogu ja reći da je to ozbiljno. Ja sam odmah nekako Eni u startu vidio u toj pjesmi.'', priča Matija.

Matiji se na bini pridružila i mlada Lorena Bućan koja je te večeri zamijenila Jelenu Rozgu u hitu ''Zar je ljubav spala na to'' i oduševila publiku.



''Mislim da je jedna od najboljih vokala u Hrvatskoj. Ja čekam ustvari da ona mene pozove na Gripe.'', kaže Matija.



''Prvo, nisam mislila da ću na Gripama pjevati pa bar 10 sljedećih godina. Drugo, pjevam s Matijom, doktorom ove scene i ove glazbe trenutno. Treće pjevam pjesmu koju pjevaju on i Jelena Rozga, a svi znamo da je Jelena top topova i nadam se da sam opravdala to'',

Cvek se od splitske publike oprostio čarobnom izvedbom Oliverove pjesme ''Ključ života'' koju je posvetio trudnoj partnerici.



''To mi trenutno jako puno znači i trenutno nisam mogao ni zamisliti da prođe ovaj koncert, a da ne otpjevam tu pjesmu na kraju.'', kaže Cvek.

Zvijezda mlade generacije će ovih dana prvi put postati otac djevojčice.



''Nitko nikad nije spreman. To jednostavno prirodno mora doći, samo ljubav. Jedva čekam, sve je spremno'', kaže.



A na pitanje je li romantičan kao stihovi njegovih hitova, odgovara.



''Mislim da jesam. Ne bih ja mogao ni pisati takve pjesme da nisam emotivac i sigurno je to nešto što je dio moje osobnosti, a sad da li to previše izražavam na van, možda i ne (smijeh).'', kaže.

Ovog tjedna saznat ćemo tko će nas u svibnju predstavljati na Eurosongu u Švedskoj pa nas je zanimalo je li preslušao pjesme s ovogodišnje Dore.



''Pa lagao bih kad bih rekao da sam sve preslušao, više sam prijatelje poslušao. Pa Dora kao Dora, Eurosong kao Eurosong. Velik je to show.'', kaže.

Može li se zamisliti tamo?

''Iskreno, jedino ako na jednom postane neko pravilo da je samo glazba bitna, a ostalo sve nije. Do tad ne vidim se ja baš u tome. Mislim da ja baš nisam za to.'', kaže Matija.

I za kraj smo ovog nesuđenog nogometaša pitali tko će biti prvak ove sezone.



''Uf, ne znam. Baš je najzanimljivije otkad ja pratim praktički. Znači, zadnjih 15 godina i to me veseli i baš me zanima i ne mogu predvidjeti tko će biti prvi.'', kaže Matija.

A nakon Splita i Rijeke, Matiju do kraja mjeseca čekaju tri rasprodana koncerta u zagrebačkoj Tvornici.

