Mate Bulić samo za In magazin otkrio lijepu obiteljsku vijest, a emotivno se dotaknuo i teškog zdravstvenog stanja koje ga je snašlo!

Nakon dugih pet godina kralj dijaspore Mate Bulić odlučio je svoju publiku počastiti novom pjesmom, za koju kaže da ga točno opisuje. Za In magazin je otkrio i da po treći put postaje djed. Pada li mu teško snimanje videospotova te zašto je bio na ovako dugoj glazbenoj pauzi saznao je Hrvoje Krolo.

A da itekako stare vatre gore u Mati Buliću, dokaz je i nova pjesma koja se čekala više od pola desetljeća. Kralj dijaspore priznaje, jednostavno nije želio razočarati svoju publiku brzim odlukama.



"To je Mate Bulić. Jedna pjesma koja ima svoju priču, koja ima svoju emociju i ja sam to dobro osjetio i dobro je iznio da ljudi osjete to što sam htio poručiti. Zato sam se i danas dosta namučio da napravimo taj spot koji je po meni adekvatan na način da smo Brela stavili kao glavnu asocijaciju.", kaže.



Upravo su predivna Brela, Matina oaza mira, a on je videospotom želio zahvaliti svima na gostoprimstvu koje mu pružaju već 30 godina. Priznaje, uložio je velik trud kako bi prikazao ljepote ovog mjesta, ali nam otkriva da je bilo itekako izazovno snimati cijeli dan.



"Ja znam svaki dio Brela. Ali treba tu doći, odabrati pravo vrijeme i da se to dogodi onako kako si zamislio. S te strane je jako teško, naporno, što čovjek treba sebe dati tu 100 posto. Dugo je sve posao - rekli bi račun bez krčmara.", kaže.



Mnogo je računa pjevač vodio i oko svojeg zdravlja, napominje kako mu je prošla godina bila test - hoće li se Mate Bulić vratiti u formu u kakvoj je prije bio, a sudeći prema odrađenim koncertima, kojih je bilo i po 3 zaredom, pjevač se osjeća bolje nego ikad.



"Ne zbog novca nego jednostavno da vidim može li Mate Bulić izdržati, vraća li se na stare staze te snage i izdržljivosti. Ja ne želim svoju publiku varati i presretan sam zbog tog što sam sve to izdržao i svako jutro kažem - Bože hvala ti na tvom daru koji si mi dao da ovaj posao koji najviše volim na svijetu da radim uspješno.", kaže.



Nakon teškog zdravstvenog stanja u kojem je bio zbog koronavirusa, kaže da se sad osjeća kao ponovno rođen, a kada govori o tom razdoblju, emocije se ne mogu kontrolirati.



"Nekako sam se izborio da dođem i da kažem još jednom hvala. Kad su dolazili meni moji, kad sam već bio "normalan" bolesnik, pa su mi govorili - ti nemaš pojma koliko ljudi moli, koliko ljudi ti šalje poruke. Nisam imao ni mobitel kod sebe. Evo i sad ta emocija navali ali vjerujte ta emocija dođe iz srca, jer ja osjećam tako, ja osjećam narod i bez naroda ne bih mogao.", kaže.



Ne bi Mate mogao ni bez svoje obitelji - supruge, kćeri, zetova, no ono što ga najviše veseli su najmlađi članovi. Uživa u ulozi djeda sa svoja dva unuka i exkluzivno nam otkriva da će se njegova obitelj ubrzo proširiti za jednog člana.



"Hvala dragom Bogu čekam trećeg unuka u drugom mjesecu. Gledamo malo popustljivije prema unucima ali uvijek pokušavam napraviti tako da oni budu u centru, ali točno znam koliko im dozirati neke stvari, a koliko ne mogu. Nekad preletim pa imam kritike s druge strane haha ali to je priča svakog od nas ko je u ulozi dida.", kaže.



Osim na privatnom planu, kod Mate će ova godina biti uzbudljiva i po pitanju glazbe, jer nove pjesme čekaju spremne, kao i brojni koncerti na kojima će još jednom pokazati zašto ga nazivaju kraljem dijaspore.



