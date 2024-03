Mate Bulić o čežnji za domom nakon više od 40 godina života u Njemačkoj: ''Ja sam ponosan što sam se rodio u Blatnici''

Mate Bulić se prije 43 godine iz svoje Hercegovine zaputio u Njemačku trbuhom za kruhom, a i danas tamo živi cijela njegova obitelj. Ne bi Mate bio Kralj dijaspore da ne pjeva o domu i rodnoj grudi pa o tome govori i njegova nova pjesma ''Nisam ja bez korijena''. Snage je udružio sa svojim rođakom, a o kome se radi zna naš Davor Garić za In magazin.

Čežnja za rodnim krajem neiscrpna je tema u pjesmama Mate Bulića, pa tako i u novom singlu ''Nisam ja bez korijena''.



''Dakle, ja sam rođen u selu Blatnica u srcu Hercegovine. To je jedno lijepo malo mjesto, jedno selo moje u blizini Župe Međugorje, općina Čitluk. Jednostavno je locirano tako da je središte Hercegovine i svi se kroz tu Blatnicu provozaju da je vide, dođu na kocnert veliki koji se održava ljeti tako da je Blatnica dobila svoje kultno mjesto i ja sam ponosan što sam se rodio u Blatnici i nadam se da ću tu i završit jednog dana kad dođe vrijeme za to'', govori Mate.



I ovog je puta zapjevao sa svojim rođakom, Franom Peharom iz Tarapana benda. Je li i mladima važno odakle vuku korijene?



''Pa jako su mi važni korijeni. Ja potječem iz mjesta pored Mate, to je Blatnica, a pored toga je mjesto gdje se moja baka i moj tata rodio. Ja sam odrastao u Međugorju, završio sam osnovnu školu i onda sam došao u gimnaziju u Zagreb, tu sam završio fakultet i počeo svoju glazbenu karijeru'', priča Frano Pehar.



Frano sa svojim bendom priprema novi album, a savjete mu daje Kralj dijaspore.



''Frano je izvanredan momak u smislu da je jako školovan, intelektualac je, drugo brzo misli, treće dobro izgleda kako sam vidio po reakcijama cura, četvrto - normalno odgojen'', hvali Mate Franu.



''Mate mi je dao najbolji savjet - da vjerujem u sebe i da budem svoj u svakom trenutku i da pitam za savjet. Tako ad sad i kad radim neke nove pjesme, pošaljem mati da čujem njegovo mišljenje. Treba uvijek pitat iskusnije i starije i vodim se time'', govori Frano.



U dugoj karijeri punio je stadione i nastupao širom svijeta, no ne zaboravlja ni trenutke kad je u tuđini radio na baušteli.



''Prije dosta godina. Ja sam prije 40 godina otišao u Njemačku trbuhom za kruhom što se veli, a to se izmanifestiralo tako da sam dobio u Njemačkoj dvije cure, moju Anu i moju Katju, dobio sam još tri unuka poslije'', govori Mate.



Gdje god se skrasi, bit će Mate Kralj dijaspore. Je li njegov rođak Frano pretendent na tu titulu?



''Ja mislim da je jedan Kralj dijaspore, a to je Mate Bulić. Sad smo za novu godinu bili u Clevelandu u Americi, i najbolji odaziv je uz pjesmu moja Hercegovina tako da jedan je Mate i ja ću bit sretan da me ljudi upola prepoznaju kao Matu'', priča Frano.



Gdje god u svijetu zapjeva svojim Hercegovcima, Bulić sluša istu priču.



''Kažu lijepo ''Hvala ti velika, ti si nam Hercegovinu locirao, sad se zna za taj dio zemlje najljepše na svijetu, gdje pripada, hvala ti na tome!'' ...što je i normalno. Ja sam Hercegovini zaista dao jedan obol'', zaključio je Mate.



''Nisam ja bez korijena'' ovaj će neustrašivi duo zapjevati na vodičkom festivalu početkom lipnja.

