Mate Bulić o impresivnoj brojci kumstava: ''Moja pokojna baba je govorila, kumstvo nemoj nikad odbiti, to je grijeh''

Mate Bulić, kralj dijaspore, na hrvatskoj glazbenoj sceni je više od 45 godina. Iako živi u Frankfurtu, njegovo srce najviše kuca za rodnu Hercegovinu. Ekipa In magazina srela ga je u Tomislavgradu gdje nam je otkrio zbog čega najviše osjeća zahvalnost te zašto baš nikad ne odbija kumstva. Naime, ovaj pjevač može se pohvaliti s njih čak 64.

''Bio sam na dnu, išao k vrhu, pa opet otišao na dno kad je u pitanju bilo zdravlje i Bog me je vratio. Čovjek mora biti zadovoljan, ostavio me živim i zdravim, sa mojima najdražima. Moji me kumovi opkoljavaju prijatelji, publika i sad se molim Bogu samo Bože zdravlja'', priča Mate Bulić.



Gori borovina, Moja Hercegovina, Narodno veselje, Domu mom, samo su neki od mega hitova. Matini počeci, priznaje pjevač, nisu bili jednostavni. No i da može, ništa ne bi mijenjao.



''Mate Bulić nikad nikoga nije imao, Mate Bulić nikada nije pripadao nijednom klanu, Mate Bulić nikada oko sebe nije pravio klan. Sa svakim sam išao korektno i rekao sam – uzdaj se use i u svoje kljuse. Napravi dobru pjesmu pa se pohvali narodu, ako ti oni potpišu da je to hit, onda je to hit'', priča.



Mate je upravo zbog svoje pristupačnosti i dobrote, kroz svoj život postao i jedan od glazbenika s najviše kumstava. Pjevač ističe, to je čast i poziv koji se ne može odbiti.

''Jedan dan smo ja i žena sjeli i malo to pogledali i došli do 64 kumstva. Krizme, krstitke i tako to. Ja se sjećam priča se u obitelji za stolom, baba moja pokojna je govorila, sine moj nemoj nikad odbiti kumstvo to je grijeh'', priča Mate.



Jedan od poznatijih Matinih kumova je i Marko Perković Thompson, za kojeg pjevač uvijek ima samo riječi hvale, a uz Miroslava Škoru otpjevali su i pjesmu „Tri kuma“



''Ja nemam nešto da tražim što ću reći o Tomislavu to se nameće samo od sebe. Da nije Marka bilo u jednoj mojoj slobodnoj kreativnosti šta ću ja pjevati. Pa se Nikša Bratoš uključio, pa se uključio Marko kao autor i Branimir Mihaljević kao aranžer. To je ta ekipa koja je samnom cijeli život bila, pomagala radila'', priča.



Ovo ljeto je nastupao više nego ikada jer kaže, nakon teške borbe s koronom, Bog mu je dao još jednu šansu da radi ono što najviše voli. O glazbenoj mirovini ni ne pomišlja.



''Pazite što bi ja mogao raditi u mirovini ako neću pjevati. Ne zbog toga da bi ja zarađivao novac. Ja sam rekao – pjevat ćeš dokle budeš mogao migat i moli se Bogu za zdravlje, pazi na svoju obitelj, kumove i prijatelje i za sve te dobre ljude koji su ti bili potpora'', priča Mate.



A i mi se nadamo da ćemo s Matom još dugo uživati u razgovorima ali i glazbi koju nesebično dijeli sa svima.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.