Lucija poslije ispadanja iz MasterChefa podijelila koji joj je trenutak u showu bio najbolji: ''Nisam znala da će ih toliko očarati...''

U posljednjoj epizodi MasterChefa najlošija je u stres testu bila Lucija Davidović te je napustila najpoznatiju kuhinju u Hrvatskoj. Nakon izlaska nam je priznala da joj je show promijenio život, povjerila što bi promijenila da može te otkrila koga vidi kao pobjednika.

U posljednjem stres testu našli su se Lucija, Maja i Marko, koje je dočekao izazov fine dininga s francuskom recepturom, a svi su se u kuhinji prvi put susreli s golubom.

''Golub mi je presudio zapravo i kad sam vidjela što je ispod zvona i što trebam replicirati nije mi bilo svejedno. Prvi put sam se susrela s tom namirnicom. Možda sam imala viziju kako bi to trebalo izgledati. Golub je na kraju ispao dobar, zeznula sam poriluk, tu nogicu od goluba, tako da dosta je tu grešaka bilo'', ispričala je Lucija Davidović.

''Hvala ti na svemu i samo da znaš da nam je žao što ideš. Ti si baš bila nekako, mislim da ovo govorim u ime sve trojice, dobra duša MasterChefa'', rekao je Stjepan Luciji.

''Da mogu vratiti vrijeme jedino što bi promijenila je to da bi vjerovala više u sebe, zapravo bi više ne cijenila mentorove misli, ali zapravo bi ih shvaćala malo ozbiljnije jer mi je već na samom startu govorio da počnem više vjerovati u sebe, a ušla sam u cijeli taj proces totalno suprotno i nekako se uspoređivala s drugima, a zapravo si u natjecanju u kojem trebaš gledati sebe, fokusirati se na sebe, a ja sam to najmanje radila'', rekla je Lucija.

Najdraža uspomena na MasterChef su joj komentari žirija na dva njezina jela.

''Za koja sam znala da su dobra jer sam ih nekako ispraksirala još puno prije MasterChefa, ali nisam znala da su toliko dobra i da će ih toliko očarati tako da taj nekakav dojam koji ti prenesu kad probaju nešto tvoje i kad ti znaš da je to tako dobro, to ćeš pamtiti cijeli život'', rekla je Lucija.

MasterChef je show koji natjecateljima može promijeniti život, a Lucija priznaje da je tako i u njezinu slučaju.

''Mislim da je MasterChef definitivno nešto jako bitno donio mom životu, prvenstveno mojoj osobnosti i karakteru, samom tom vjerovanju u sebe, to je definitivno nešto što me isprofiliralo, a s druge strane mislim da ću i dalje ostati u tome, da će to biti moj profesionalan put i to je nešto suprotno od onoga što sad radim tako da mislim da je to prekretnica u mom životu'', rekla je Lucija.

Lucija nam je otkrila koga vidi kao pobjednika showa.

''To bi bio Leo i to ne definitivno nego ako ne bude u finalu ja se ne pojavljujem. Dečko koji je jako mlad i ima puno prostora za napredak, ali u modernoj kuhinji može parirati jako velikim imenima'', rekla je Lucija.

U MasterChefu je ostalo još šest natjecatelja koji se bore za titulu pobjednika, a show je nominiran i za nagradu Zlatni studio pa ga možete podržati svojim glasom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.