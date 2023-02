Marko Pecotić o naslovnicama koje je punio zbog nove ljubavi i razvoda: ''Dvije su se najveće laži pojavile u tom periodu...''

Jedan od popularna Četiri tenora, Marko Pecotić Peco donedavno je punio naslovnice svojim ljubavnim zavrzlamama. Na ljeto je priopćio javnosti kako se rastaje od supruge, a nije dugo trebalo niti da se sazna tko je njegova nova odabranica. Riječ je o Silviji Dvornik, pratećem vokalu u njegovu bendu. Ususret nadolazećem koncertu 4 tenora Dorotea Filipaj za In magazin je razgovarala s Markom i ostalim članovima benda.

''Ja sam miran, svi smo mirni, sve funkcionira kako god to zapravo i može funkcionirati i zbog toga sam sad miran i zadovoljan. Šta će donijeti budućnost, ne znam. Ali ti ljudi koji su zapravo naštetili meni i mojoj obitelji oni ionako i dalje nisu toga svjesni i oni dalje žive svoje živote i ja živim svoj pa neka tako i nastavi'', prvi put nakon razlaza sa suprugom i javnog priznanja o novoj ljubavi Silviji Dvornik, Marko Pecotić Peco za In magazin otvoreno je progovorio o situaciji u kojoj se prošlog ljeta našao.



''Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod svoje bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspologanju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti'', govori Marko Pecotić Peco.

Pecotić je s bivšom suprugom Irenom u braku bio 17 godina i zajedno imaju dvojicu sinova, a medijski naslovi o njegovu razlazu, kaže, narušili su im privatnost.



''Najveća laž je bila ta da sam ja zvao novinare, a druga najveća laž je bila da sam stavio umjetne zube. Ovi su zubi moji i jako sam ponosan na njih, tako da se stvarno ljudi bave glupostima, a nisu se maknuli od svoga kauča, daljinskoga i mobitela. I misle da ako gledaju neke ljude da mršave na televiziji, da će smršavit i oni'', piča Marko.

4 tenora nastupat će pred zagrebačkom publikom 26. veljače. Koncert je rasprodan gotovo mjesec dana unaprijed, a tenori na to ne mogu biti ponosniji.



Osjećaj je onaj pravi, odgovornosti prvenstveno. Tu se čovjek prene i kaže, nije obična sitaucija, nije jedan od koncerata nego onaj pravi, onaj kojeg čekamo na godišnjoj razini'', govori Đani Stpaničev.



''Ta repektabilna brojka, napuniti Lisinski nije mala stvar. Tako da se iskreno veselim, nije to samo zagrebačka publika i šira je, recimo i moji Međimurci dolaze što se zaista veselim da bude i moj dio publike ovdje'', govori Filip Hozjak.

Filip se pridružio tenorima nakon što je Marko Škugor napustio sastav. Međimurski slavuj, među Dalmatincima, odlično funkcionira.



''Ja sam donio hranu i piće, dečki su to prihvatili. (...) Uvijek je na repetroaru ta bijela juha koja je specijalitet u mojoj kući'', objasnio je Filip.



''To je jedan spektakl bio prošlog ljeta kad smo napokon uspjeli spojiti ugodno s korisnim, na putovanju. I kod njegove mame i tate, zbilja smo se onako proveli fantastično'', dodao je Đani Stipaničev.



''Tako da je ta simbioza i gastronomije i pjevanja naravno na zaista jednom lijepom nivou'', nadovezao se Filip.

A u simbiozi glasova 4 tenora uživat će publika u Lisinskom, s pokojim iznenađenjem. Jedno od njih je Matija Cvek.



''Mojoj sreći nema kraja, dugo ga pratim i dobri smo i poznanici i prijatelji tako da on je bio jedan logičan izbor nakon njegove najuspješnije godine'', objasnio je Marko Pecotić Peco.



''Pa ne bi sad mi otkrivali, ali evo bit će Bijelo Dugme, bit će još nekih, tipa Simon and Garfunkel detalja ovako na koji ljudi nisu navikli od nas čuti niti su dosad imali prilike', otkrio je Đani Stipaničev.

A sigurni smo kako će i oni, poput publike, jednako uživati u svojim klapskim melodijama.

