Marko Grubnić ostvario je svoj san i otkrio koja mu je sljedeća velika želja: ''Evo, izgovorila si je...''

Ako je vjerovati slavenskoj mitologiji, šume su dom čudesnih mitskih bića, među kojima je i Mavka. Priča o toj čuvarici šume simbolično je na Dan planeta Zemlje doživjela svoju zagrebačku premijeru. Koji su poznati Hrvati posudili glas u tom animiranom filmu i tko je time ostvario svoj san, pogledajte u prilogu IN magazina!

Zelenokosa Mavka i priča o magičnoj moći ljubavi stigli su u kina. U uloge čuvarice šume i glazbenika Lukasa u hrvatskoj verziji uskočili su Nika Turković i Marko Petrić.

Pogledaj i ovo Jedan od omiljenih parova Nakon znakovite objave na Instagramu naš glumac se ne odvaja od Valentine Walme, a ona blista kao nikad prije!

''Iskreno, nisam znala da bi mi ovako nešto išlo u životu, ali mogu reći da je to nešto o čemu sam stvarno sanjala otkad sam klinka, tako da jako mi je drago da se ostvarilo za ovako prekrasan film'', rekla je Nika Turković.



''Uloga je sama po sebi jako inspirativna i daje stvarno jako puno mogućnosti igre, što je meni nekako najvažnije, naći nešto što je meni drago, što me čini sretnim dok to radim'', izjavio je Marko Petrić.

Naslovnu šumsku pjesmu otpjevali su također Nika i Marko, kojem je to bilo tek drugo takvo iskustvo.



''Sva sreća, tu je Nika Turković, koja stvarno nevjerojatnu boju glasa ima, mi bismo rekli, malo diznijevsku. Ona je stvarno izvukla cijelu stvar tako da sam se ja mogao malo šlepati iza nje. Ali sve skupa bilo je jako lijepo iskustvo'', ispričao je Marko Petrić.



''Marko je bio odličan. Njemu ne fali ni intonacije ni sluha, baš sam bila ugodno iznenađena. On je, naravno, imao sto kritika za sebe, ali ja mogu samo reći da me jako ugodno iznenadio i bio mi je baš gušt s njim raditi'', dodala je Nika Turković.

Jedan od svojih snova ostvario je i Marko Grubnić, koji je prvi put dobio priliku dati glas jednom od likova - stilistu i dizajneru Frolu.



''Moram priznati, ja nisam netko tko vrlo često izlazi iz svoje zone komfora. Ovo je sigurno bio izlazak iz moje zone komfora, ja sam ispred te gluhe sobe ostavio Marka, ostavio sam sve što sam mislio, što sam znao, što sam mislio da treba. Sve sam to ostavio ispred vrata, jednostavno sam se ogolio i nekako prepustio se tom crtiću i tom liku. Užasno zanimljivo iskustvo'', priznao je Marko Grubnić.

Nakon tog iskustva spreman je i za stepenicu više - glumačku ulogu.



''Evo, izgovorila si. Da, ja sam uvijek otvoren za takve opcije. Mislim, da imam svoj posao, imam svoju karijeru i tako dalje. Međutim, sve to što je povezano sa showbusinessom, to sam ja'', zaključio je Marko.

Priča o Mavki nadahnuta je slavenskom mitologijom te je djelo ukrajinske animacije. Od pamtivijeka su nepregledne ukrajinske šume skrivale bezbrojne tajne i nedokučive misterije.

Mavkina je misija zaštititi šumu i njezino srce od napada, uključujući i ljudske. A ta čuvarica šume oduševila je posjetitelje na premijeri.



''Predivan je crtić, s predivnom porukom, aktualnom danas u ovom ludom svijetu'', izjavila je Jelena Orešković Atabeyki.



''Svidjela mi se, lijep je crtić. Evo, izdržali smo do kraja. Ljubav sve pobjeđuje, to je ono što je bitno'', zaključila je Mirna Maras.



''Ja općenito obožavam crtiće, gledam apsolutno sve kod kuće, ali najposebniji su oni u kojima Marko da glas, tako da je presladak crtić'', otkrila je Valentina Walme.

Film Mavka, kojim je počeo zeleni tjedan, može se pogledati u svim Cinestar kinima u Hrvatskoj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.