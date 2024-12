Naša klizačica otkrila nam je sve o zabranjenim elementima prelijepog sporta kojim se bavi!

Zlatna pirueta vratila se u Zagreb, a s njom i naša Hana Cvijanović. Bodrili smo je na najstarijem svjetskom natjecanju u umjetničkom klizanju, a posjetili smo je i na treningu uoči natjecanja. Našoj Sanji Jurković klizačica je otkrila zanimljivosti o sebi, ali i o zabranjenim elementima prelijepog sporta kojim se bavi.

Kao i mnoga djeca, nakon nekolicine isprobanih izvanškolskih aktivnosti, Hana je sa šest godina stala na led i to je bila ljubav na prvi pogled.

''Naravno, roditelji su htjeli da se bavim nekim sportom, pa smo probali gimnastiku, klizanje, ovo, ono, i nekako bi za sve nalazila neke izgovore zašto se meni to ne sviđa, to su uvijek nekakve gluposti bile, pa su svi nekako mislili da će tako biti i sa klizanjem, da ću nakon mjesec dana nešto naći i idemo dalje, međutim, evo, ni nakon 16 godina nisam našla nešto zašto ja to ne bi'', govori Hana Cvijanović.

Trčanje joj daje kondiciju, vježbanje u teretani snagu, a balet gracioznost.

''Ne znam, fizički možda jesam ovako nježnija, ali mislim da na jeziku nisam'', govori.

Prošlu je sezonu pauzirala zbog, kako kaže, bezveznog pada na ledu, no ove se godine vratila na led, a s njom se u Zagreb vratila i Zlatna pirueta, najstarije natjecanje u umjetničkom klizanju.

''Pala sam kad sam silazila s leda, izvrnula nogu, zabila u ogradu, istegnula nekoliko ligamenata gležnja i zapravo cijelo ljeto i negdje do 9., 10. mjeseca nisam mogla normalno trenirati''. govori.

A kakvih sve ozljeda ima u ovom tipu sporta?

''Ima zaista svakakvih ozljeda. Najčešće, naravno, stradavaju noge, nešto manje se događaju lomovi ruku i takve stvari, uglavnom su to gležnjevi i koljena i zbog puno uvijanja i padova ima puno problema s leđima. Klizanje je stvarno jako težak sport, fizički, psihički je još teži.

Zapravo do najvećih problema dolazi na samim natjecanjima kada ti u tih tri minute trebaš pokazati sve na čemu si radio danima, tjednima, godinama, mjesecima…'', objasnila je.

Pojedine figure i elementi ovog izuzetno zahtjevnog sporta godinama su bili zabranjeni, a neki se smiju izvoditi isključivo kad su natjecatelji sami na ledu.

''Prije nekih dvadesetak godina, ja bih rekla, su zabranili raditi salto na ledu, no zanimljivo je da su ga ove godine vratili. Nakon što je Francuz prošle godine na Svjetskom prvenstvu izveo dva ta salta, bez obzira na to što je za to dobio minus bodove, on je bio svjestan toga, ali eto, htio je napraviti tu promjenu i pokazati da ima ljudi koji to mogu raditi i zašto ne bi to radili, a ove godine su zaista promijenili pravila, tako da to više nije zabranjeni element. A osim toga mislim da nema, osim možda u parovima jer je tamo bilo jako puno opasnih elemenata gdje bi muški cure držali za noževe i onda je stvarno znalo dolaziti do gadnih ozljeda'', priča Hana.

Iako im se na natjecanjima često dogodi da im se zavrti u glavi od silnih okretaja, i dalje jako dobro znaju koliko su se puta okrenuli oko vlastite osi.

''Mi čak osjetimo pod nogom i to ako nam fali 15 minuta rotacije, znači četvrtina okreta ili pola okreta, to se sve osjeti, tako da znamo mi, naravno, koliko okretaja radimo. Moramo brojati okrete i u piruetama što je nekada ne radim, pa se trenerica ljuti, haha, jer mi je teško gledati, moramo naći jedu točku koju gledaš i brojiš. U principu mi nekad nije lako izbrojati jer je fokus na ogradi, a ograda često zna biti ista svugdje i nemaš neku točku koju bi baš našao''.

I dok su adventska klizališta mahom puna, dvorane za vježbanje zjape prazne.

''Žao mi je što vidim da na našim natjecanjima ima sve manje i manje jako malih klizačica i sjećam se kad sam ja bila mala, u redu, bile su drugačije dobne kategorije i sve, ali bilo nas je puno više, baš tako malih, zato pozivam sve da dođu jer je sport lijep. Mislim da interes postoji i da ljudi vole klizanje'', zaključila je.

