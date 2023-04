Ciboci skinuo odijelo i pokazao pravo umjetničko djelo na tijelu pa objasnio značenje trajno utkanih crteža!

Iako slovi kao najstroži člana žirija Plesa sa zvijezdama, Marko Ciboci otkriva za In magazin da je privatno miljama daleko od arogantnog i strogog. Emotivne uspomene iz svojeg života trajno je tetovažama urezao na kožu pa se ispod njegova odijela krije pravo umjetničko djelo. Kako izgledaju Markove brojne tetovaže i što je jučer tetovirao pred kamerama IN Magazina, saznao je Davor Garić.

Najčešće ga gledamo u elegantnim odjevnim kombinacijama, no mnogi ne znaju da se ispod odijela Marka Cibocija krije jedan potpuno drugi svijet.



''Moje tetovaže na meni su ili nekakva prošlost ili nešto što će se desiti, uglavnom imaju svoje značenje'', govori Ciboci.



Na njegovoj su koži trajno utkane najdraže mu uspomene.



''Moj hasky kojeg sam imao 16 godina, on je nažalost uginuo, Ike se zvao, a jelen dolje sa šumom je više simbolično - kad sam se rodio, moj tata je išao javiti familiji u Sloveniju, onda su se u to vrijeme kod njihove kuće pojavilo par jelena'', priča Ciboci.



U tijeku je tetoviranje ovog gorućeg pera, a još je mnogo kože koju planira obojiti. Brine li se kako će njegove tetovaže izgledati kad bude imao 90?



''Kako će Ciboci izgledati kad bude imao 90? Ma znaš što, ja mislim da će on imati drugih problema nego da razmišlja kako će izgledati kad bude imao 90, da se razumijemo, ne. Uostalom, pitaj me za jedno 60 godina'', govori Adriano Xeno, tattoo majstor.



A s koliko bi, od 1 do 10, ocijenili bol pri tetoviranju potkljenice?



''Ma on je...gdje god mu staviš tetovažu, njemu je to ništa, on je klijent samo tak, samo radi, ništa ne pita, ništa ne kuka'', govori Xeno.



''A ne, ne. To je zapravo akumulacija boli za nedjelju, gdje onda ispoljim sve, jel. Zato kažem da sada lagano grebucka, jer u biti prava bol će izać u nedjelju van'', šali se Ciboci.



U Plesu sa zvijezdama dvojke i jedinice izvlači s lakoćom, komentara je oštrih, pa ne čudi da slovi kao najstroži član žirija. Kad ga ljudi upoznaju privatno, iznenade se.



''Najčešći komentar u zadnjih 25 godina, koliko ja znam, je ''Oh, pa vi niste toliko arogantni uživo!'''', priznaje Ciboci.



Tko je onda Marko Ciboci?

''Definitivno suprotni karakter, ovo je više profesionalni dio, a Marko privatno je nešto sasvim deseto'', govori.



Cibocija ćemo svi gledati ponovno ove nedjelje u žiriju Plesa sa zvijezdama, a njegove tetovaže, kojih će biti još mnogo, samo probrani.



Pa evo, moramo završiti taj lijevi sleve, onda imam još neke stvari po tijelu koje želim dovršiti, pa do 70-te budem valjda, je l' da? Eto tako nešto'', zaključio je.

Gost ovog priloga bio je i prošlogodišnji pobjednik ''Plesa sa zvijezdama'', neponovljivi Pedro Soltz kako bi najavio nedjeljnu emisiju ovog hit showa.

Tema ovonedjeljnog plesa sa zvijezdama je "Noć izazova". Na koji je način Pedro upleo svoje prste u show i što je pripremio plesnim parovima pogledajte u prilogu In magazina!

