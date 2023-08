U Dalmaciji imaju kultni status, ali općenito se ne vole eksponirati: ''Mislim da je ovo prvi put da smo na televiziji...''

Još od ranih devedesetih, Kuzma & Shaka Zulu sinonim su za vrhunski provod. Već trideset godina uspješno nastupaju diljem Hrvatske, a u Dalmaciji imaju kultni status. S ''doktorima puknuća'' razgovarao je naš Hari Kočić za In magazin.

Majstore s mora smo zatekli uoči koncerta na splitskom Zvončacu i nagovorili ih na intervju, iako kažu, nisu veliki ljubitelji eksponiranja.

''Mislim da je ovo prvi put da smo na televiziji. Bio sam na državnoj televiziji prije dvadeset godina, na Milijunašu, uzeo sam im pare i više se ne javljaju. Hahaha Šalim se, ali odbijamo dosta intervjua. Mi radimo neki anti-marketing, kad se svi nameću - mi bježimo. Bolje da nas je što manje'', govori Kuzma.

Ne oduševljavaju ih previše, dodaju, ni društvene mreže.

''Tu se stalno nešto treba glupirati. Trebaš svaki dan objavljivati nešto, snimati, slikati i onda upadneš u matricu bez veze, a čemu to kad je nama i ovako super?'', smatraju.

Ipak, nakon kreativne stanke, koju su napravili 2000-ih, moderne tehnologije su im, poručuju, dale vjetar u leđa.

''Dosta nam je pomogao Internet. Odmah, još dok se ''uploadiralo'' sporo, trajalo dosta dugo, mi smo krenuli i to nas je vratilo. On je dizao spotove cijelu noć preko onog k-modema…'', prisjećaju se.

Usprkos antimarketingu, popularnost im, posebno na jugu zemlje, ne opada.

''Na otocima i po Dalmaciji, ljeto je naše glavno doba. Mi se budimo u petom mjesecu i onda to bude, do devetog, luda kuća. Onda mala pauzica pa počinju brucošijade, Advent i Nova Godina pa bude zimski san i tako se to vrti u krug'', priča Kuzma.

Modernu glazbu poštuju, kažu, ali naglašavaju kako bi, da danas imaju devetnaest godina, teško pronašli glazbene uzore.

''Mi smo prosječni pjevači, ali imamo taj neki štih. Šarm. Imate iznadprosječan šarm i iznadprosječni se zabavljači, to ljudi za vas kažu. Mi smo zabavljači i imamo dosta hitova. To je zapravo najvažnije, jer ljudi ne pamte kakva je bila igra, nego jesi li dao golove'',kažu.

Godine su promijenile njihov pristup stvaranju glazbe, ali na energičnost izvedbe nisu imale gotovo nikakvog utjecaja.

''Nekoć su bili možda malo ''pametniji'' tekstovi, ali kako ide vrijeme i nekako smo sve rekli, onda smo se skrasili u opuštenoj zabavi i to nam najbolje ide. Nema pametovanja, samo akcija, samo ludilo, samo energija…'', kažu-

Tridesetu godišnjicu planiraju proslaviti brojnim koncertima, a najavljuju i kako je u planu da ona ne bude posljednji jubilej.

''Idemo na pedesetu obljetnicu, preskočit ćemo sve u međuvremenu. Idemo na pedesetu, jedan na štakama, drugi u hodalici i udaramo!''.

I zaista udaraju, jednako kao devedesetih, još da češće pristaju na intervjue, gdje bi im bio kraj?

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput objavila preslatku snimku Blooma iz izlaska, evo kako se snašao u disku, a bome se i lijepo dotjerao!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najbujnija Slavonka samo je lišćem prekrila najintimnije dijelove tijela: ''Eva i originalni grijeh...''