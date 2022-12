Donosimo savjete poznatih Hrvata za ludi doček: "Nemreš kao opanak, osim ako imaš nekog novog komada!"

Kako uđemo u novu, takva će nam biti cijela godina, barem tako kažu. Ako niste ništa posebno planirali za najluđu noć u godini, svejedno možete napraviti slavljenički ugođaj. Kako se srediti za posljednji dan 2022. ako je dočekujete doma, savjetuju stilist, frizer te domaće zvijezde. Priča Julije Bačić Barać

Ostajete li za Silvestrovo doma, to nikako ne znači da se ne trebate srediti. Jer na najluđu noć u godini, sve je dopušteno. S tim se slažu i poznati Hrvati.



"Bake, tetke, našminkajte se, budite zavodljivi sami sebi", poručio je pjevač grupe Vigor Mario Roth.



"Ja bih se uvijek sredila i doma za tulum jer lijepo je dočekati novu godinu lijepo obučen, namirisan, obrijan, fin. Ne mreš kao opanak, osim ako imaš nekog novog komada pa si gol u krevetu, ajde to može prići, ali ako ste familija sredite se" savjetuje Maja Šuput.



"Ja mislim da se čovjek ljepše osjeća kad se malo tušira, obrije, sredi, žena namjesti

frizuru. I da si doma doći će ti neki gosti i odmah se čovjek ljepše i osjeća", zaključio je Jole.



Svečani novogodišnji outfit sigurno može pridonijeti da se i osjećate posebnije.

"I ako ste doma apsolutno ima prostora i za šljokice i za perje i za veselje i za sreću. Tako da ja bih vam savjetovao da se ljudi srede. Jednostavno čovjek se bolje osjeća", smatra Marko Grubnić.



"Kakav uđeš u novu godinu takva će ti biti i cijela slijedeća", podsjetio je Mario Roth.

"Morate se srediti i gledati novogdišnji program Nove TV", dodala je Maja Šuput.



Poznati stilist Marko Grubnić kaže za doček se nemožemo odjenuti kao za običan dan.



"Ipak je najluđa noć u godini i ja sam uvijek za to da se žene ustvari, ajmo to ovako reći, neka se svatko po svom osjećaju, neka svatko obuče ono u čemu će se osjećati posebno i lijepo", savjetuje Marko.



Drži se i pravila da za Silvestrovo odjene nešto crveno.



"Nisam praznovjeran, ali nek to bude tako kako su rekli i ja sam onda miran. Obučem nešto crveno, mislim na donji veš", otkrio je Marko.



Ima i onih koji će 2023. dočekati u opuštenom, kućnom izdanju.



"Nova godina se u mojim godinama ne dočekuje s radošću tako da će to biti piđama, dvije čaše šampanjca i nadam se sa samo jednom željom, samo da bude zdravlja", izjavila je Nives.



"Mislim da kad ostaješ doma, da je super dočekati Novu godinu u nekom ležernijem izdanju", priznaje Franka Batelić.



"Esteta jesam, ali da mi bude ugodno, lijepo i da bude baš božićno i da bude toplo, ali Novu godinu više ne spominjem", izjavila je Nives.



Make up je obvezno sa šljokicama, a kad su frizure za doček u pitanju, one najpopularnije su?



"To je uvijek nekakva prelomljena kosa, valovi, punđice samo ne ništa uštogljeno, da je cool, ležerno i da je kosa u pokretu", pojasnio je stilist Zvonimir Franić.



Doma ili daleko od doma, kako će provesti posljednji dan 2022. još nisu svi isplanirali.



"Moramo s Viktorom, ove godine smo mu obećali vatromet, tako da uz vatromet", otkrila je Franka.



"Volim otputovati negdje za Novu godinu pa nadam se da ću uspjeti to i ove godine", dodao je Marko.



"Šampanjac i pokušajte sve one brige i probleme koje su vas mučile u staroj godini ostaviti, a u novu godinu ćemo ući veseli radosni, u ljubavi, radosti u

veselju", poručila je uvijek vesela Indira Levak.

2023. čekamo te!

