Maja Jalšovec napustila MasterChef: "Mene je to ubilo, on je bio moja osoba ovdje"

Finalni je tjedan MasterChefa, a Maja Jalšovec ga je posljednja napustila kao četvrta najbolja natjecateljica. Dojmove nakon ispadanja iz showa podijelila je s Bojanom Kosijerom.

Dva jela koja je kandidatkinjama pripremio za izazov chef Melkior Bašić bila su presudna za Maju Jalšovec koja je napustila show.

"Moj posljednji dan je izgledao katastrofalno. Mene je ubilo to što je Leo ispao dan prije, to se i vidjelo. Ja sam kompletno izgubila bilo kakav motiv i moral mi je skroz pao. Mislim da on nije zasluženo izašao, to sam rekla i ispred žirija. On je bio moja osoba ovdje, da mogu ja bih sad otišla umjesto njega. Tako da mi se tu sve srušilo i ušla sam taj dan u kuhinju plačući i kuhala sam kao da sam prvi put u kuhinji", pojasnila je Maja.

U takvom je stanju kaos iz glave prenijela i na radnu jedinicu.

"Svuda sam fulala, ne znam gdje nisam fulala i ponašala sam se katastrofalno. Melkior mi je pomogao u tri, četiri situacije, falilo mi je pet komponenti, ništa nisam stigla. Nikad u životu u MasterChef kuhinji nisam toliko blendera, tava i zdjela potrošila i još su mi rekli "jel ovo rekord MasterChefa“. Nisam mogla doslovno ništa raditi", priznala je Maja.

Kaže kako MasterChef napušta zadovoljna, a četvrto mjesto je pomalo i nju iznenadilo.

"Mislim da sam i više napravila nego što sam očekivala, odnosno dalje došla nego što sam očekivala i možda čak i zaslužila", zaključila je skromno.

Otkrila nam je i koga vidi kao pobjednicu showa.

"Nakon što je Leo izašao, moj favorit je Matea. Mislim da ima najbolje okuse od tri cure koje su ostale i mislim da je ona to zaslužila", smatra Maja.

Večeras ne propustite polufinale MasterChefa, a Nova TV vam priprema i novu sezonu. Prijaviti se možete na telefon 060 800 061 ili putem web upitnika na novatv.hr/masterchef.

