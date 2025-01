Luka Nižetić otkrio nam je tko je maleni dvojac koji mu mora odobriti svaku pjesmu

Dalmatincima je južina dobro poznat pojam. Izgovor je za mnoga stanja, a baš o njoj pjeva Luka Nižetić u svojoj novoj pjesmi s kojom se natječe na Dori. Luku smo posjetili na plesnoj probi s koreografkinjom Larisom Lipovac, s kojom za pozornicu Dore priprema pravi spektakl. Zašto je opjevao baš južinu te tko je maleni dvojac koji mu mora odobriti svaku pjesmu, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

''Ja južinu donedavno nisam uopće osjećao, još sam se rugao ljudima ma kakva južina, daj nemoj pretjerivati, samo se izvlačite na južinu, dok me nije zatvorila na tri dana u moj mali sobičak u Komiži, samo sam gledao serije, ležao i pravio se mrtav'', ispričao je Luka Nižetić.

I tako je za vrijeme južine nastala ''Južina'', nova pjesma Luke Nižetića. Sam ju je napisao jer južina je, kaže - osjećaj.

''Južina za mene jednako ludilo, južina je opravdanje za sve, kad te boli glava ma južina je, kad si anksiozan ma južina je. Znaš onu priču iz stare Republike dubrovačke kad se za vrijeme južine nisu donosili zakoni, a čak i kad bi neku glupost napravio južina bi bila olakotna okolnost'', priča Luka.

Nakon pet godina, Luka se s ovom pjesmom vraća na Doru, gdje će po peti put pokušati osvojiti ulaznicu za Eurosong.

''Nije stvar uopće hoćemo pobijediti ili nećemo, to nije u mojoj moći nego to da nastup napravim najbolje što mogu, a ako se pobjeda dodgodi super, cirkus ide dalje'', govori Luka.

A pripreme za taj cirkus u punom su jeku. S Larisom Lipovac i plesačima ozbiljno radi na koreografiji.

''Ovo će definitivno biti vizualno izvedbeni spektakl koji će biti možda nešto što ljudi nisu dosad vidjeli u Hrvatskoj'', govori Larisa Lipovac.

Je li dobra pjesma s kojom se prijavio na ovo glazbeno natjecanje, ocijenili su njegovi nećaci.

''Moji nećaci su oduševljeni i oni su mi sad glavni katalizator, ako oni kažu yes to je yes, ako oni kažu no to je stari moj piši novu pjesmu'', priča Luka.

Lukin favorit među konkurencijom je:

''Ja bi izdvojio Jelenu Radan koja mi je stvarno odlična, njen francuski je fantastičan i ja sam stvarno očaran svaki put kad nešto čujem njeno, a ova stvar je izinimna'', priznaje Luka.

Ojkanje, gusle, prizvuk Dalmatinske zagore - svega ima u ovoj Južini.

''Ne zato što mi je sestra sad u sinjskoj krajini nego jako mi se inače dopada ojkanje i stvara mi neklu mističnu atmosferu i mislim da smo to postigli u pjesmi'', kaže Luka.

Bez obzira na trend pjevanja na engleskom, on će, ako pobijedi, na Eurosongu pjevati na hrvatskom jeziku.

''Mislim da je glazba jezik sam za sebe, nije bitno je li hrvatski, francuski, engleski, ja slušam glazbu iz svih dijelova svijeta, ne razumijem ni riječ, a sve razumijem''.

Pjesmu prati i zanimljiv videospot u režiji Frane Pamića, a ne sumnjamo da će baš kao u spotu, i na pozornici Dore, Luka donijeti nešto otkačeno i drugačije.

