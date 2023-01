Ljupka Gojić Mikić prisjetila se snimanja sa supermodelom čija je smrt šokirala svijet: ''Znala je plivati kroz taj svijet bez skandala...''

Ljupki Gojić Mikić nedavno je slomila srce vijest da je zbog raka dojke preminula Tatjana Patitz, jedan od originalnih, legendarnih supermodela iz devedesetih, s kojom je surađivala na početku svoje karijere. U razgovoru za In Magazin prisjetila se tih dana i snimanja s jednim od svojih idola, usporedila tadašnji sviijet modelinga s današnjim te našem Bojanu Kosijeru otkrila koliko se brine o zdravlju.

Ljupka Gojić je sa samo 15 godina u New Yorku s Tatjanom snimila svoju prvu televizijsku reklamu, gdje joj je njemačka manekenka glumila majku te ju je pogodila vijest da je legendarni supermodel izgubio bitku s opakom bolesti.

Pogledaj i ovo Bez trunke šminke Jedna od naših najuspješnijih manekenki pohvalila se fotografijom iz mladih dana, jasno je zašto je i danas svjetski poznata!

''Uvijek sam ju cijenila i poštivala kao modela i osobu koja je znala plivati kroz taj svijet bez skandala, onako jednostavno i normalno. Uvijek sam se divila takvim modelima i ženama u bilo čemu, ne samo u modelingu, a Nju sam upoznala, to je bila moja prva televizijska reklama. Ja sam baš bila dijete i sjećanja su izbljedjela jer više nisam dijete i nisam tako mlada, ali kad ode tako neka osoba s kojom ste radili i snimali onako vas malo osvijesti. I vaše godine i vas, gdje su godine prošle. Ona je meni tako ostala u tom sjećanju kad sam ja bila dijete i kad nisam bila uopće svjesna s kim sam…znala sam i tko je i što je, ali nisam bila svjesna veličine s kime sam na setu.'', priča Ljupka.

Tatjana je s najvećim imenima modne industrije uljepšala videospotspot Georgea Michaela, a uz Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindu Evangelistu i Christy Turlington je krasila kultnu naslovnicu Voguea iz '90-ih. Naslovnicu je potpisao fotograf Peter Lindbergh, kojom je svijetu predstavljena elitna grupa supermodela, a Ljupki će Tatjana zauvijek ostati u posebnom sjećanju.

''Za razliku od možda nekih drugih cura koje su bile njeno godište ili malo mlađe, ja sam za sve njih bila dijete, ona je imala tu toplinu i jednostavnost i ja ju po tome pamtim – da se nisam osjećala manje vrijednom od nje. Mislim da to svi svima, bez obzira u koj se prostoriji nađemo, moramo pružiti. Ona je bila samozatajna i kad je izašla iz tog svijeta…mislim ti nikada ne izađeš skroz, ali nije to više bilo kao 90-ih. Žena se naradila, zaradila, imala nekakav svoj privatni život i nitko nije znao s čime se bori zadnjih godina, na kraju je to bio rak dojke…'', kazala je Ljupka.

Ljupka je usporedila i to legendarno doba modelinga s današnjim.



''Postojala je ta nekakva mističnost koja danas ne postoji jer danas sve otkrivamo. One su bile magneti, zanimalo te sve – kako izgledaju na cesti dok šeću, a bile su u trapericama i bijeloj majici. Htio si znati sve o njima, baš zato što nisu sve davale. Mislim da se dosta stvari razvodnilo, društvene mreže su napravile hrpe modela, mislim da danas svatko misli da može biti model jer eto, napravi selfie, sredi se, namjesti, stavi filter i evo ja sam kao top modeli pa se to negdje izgubilo sve, ali tad je to bilo, to su bile žene s karakterima, svaka s različitim, svaka sa svojim, žene koje su znale prodati odjeću i proizvod, koje su bile u prvom planu, ali svaki put kad bi radile posao nisu sebe stavljale u prvi plan nego to što rade. Fotografi su ih obožavali baš zbog karaktera'', priča Ljupka.

Karcinom koji je oduzeo život Tatjani najčešći je tumor u žena. Crna statistika kaže da će od raka dojke u Hrvatskoj oboljeti svaka 10. žena, a sve je veći broj onih mlađe dobi. Kako ne postoji način da se bolest spriječi, vrlo je važno otkriti je u početnoj fazi.

''Ja sam redovna na pregledima. Još sam mlada osoba, ali sam jednom godišnje na pregledu, mislim da to svatko treba raditi, žene, muškarci, nebitno. Nisam netko tko trči doktoru odmah i juri za svaku stvar koju osjeti, ali ove neke velike stvari – to oduvijek. Ginekološke i te neke za koje mislim da bi žene stvarno trebale biti redovne. Nekad me šokira kad čujem koliko dugo prođe vremena da žene ne odu samo ginekologu. To mi je strašno u današnje vrijeme'', rekla je Ljupka.

Ne zaboravite da rani stadij raka dojke nema simptome, ali njegovo rano otkrivanje pridonosi uspješnom liječenju. Zato se redovito pregledavajte jer vas vaši najbliži vole i trebaju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jasmin Stavros otvorio dušu o bolesnom sinu: ''Stvarno smo se napatili žena i ja, ni sam ne znam koliko je operacija imao''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša pjevačica vješto je sakrila trbuh u petom mjesecu trudnoće, a kolega s kojim čeka dijete nije skidao osmijeh s lica!