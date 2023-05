Naš pjevač udružio je snage s Balaševićevom kćeri, evo i dokaza da se ne kaže bez razloga da jabuka ne pada daleko od stabla!

Ne kaže se bez razloga da jabuka ne pada daleko od stabla. Dokaz tomu je i kći panonskog mornara Beba Balašević, koja je naslijedila očev pjesnički gen. Njezine note i stihovi oduševili su i velikog Massima, a Bebin potpis sada se krije iza Leove nove pjesme "Kabare". Koji joj je savjet dao legendarni otac Đole, kojim ju je nadimkom zvao te zašto Lea smatra jednim od najboljih ljudi koje je ikad upoznala, otkrila je Anji Beneti za IN magazin.

Beba Balašević, kći Panonskog Mornara, iz šešira nije izvukla zeca, već stihove i note Leove nove pjesme "Kabare". Da bi magija bila potpuna, sakrila se iza umjetničkog imena Baby Jones, nadimka koji joj je otac dao još u djetinjstvu.



"Tada je bio jako popularan film Indiana Jones i tako negdje u prolazu kroz dnevnu sobu do dječje sobe rekao je: 'Evo je, beba, baby Jones.' I to je bio jedan od omiljenih nadimaka kad sam ja u pitanju, tako mi se obraćao u porukama, kad mi nešto piše ili zove, tako sam mu bila upisana u telefon", otkrila je Beba.

Beba je skladati počela još u tinejdžerskim danima. Sad već davne 2001. godine Sandi je otpjevao njezinu pjesmu "Doris je vozila Mini Moris", a Bebinu "Minutu šutnje" na novi je album planirao uvrstiti i veliki Massimo.



"Kada sam napisala prvu pjesmu, kada sam dobila od tate prvu gitaru, onda je on rekao: 'Ti se moraš time baviti.' To nije bio imperativ - ti nešto moraš, kao oni ambiciozni roditelji koji, nažalost, upropaste svoju djecu, nego je to bio njegov savjet", pojasnila je.



Kralj riječi kćeri je otkrio male tajne svojeg velikog pjesništva.



"Ne možeš naučiti kako biti Đorđe Balašević, nasreću, jer bi onda to vjerojatno mnogi pogrešni tipovi htjeli biti, ali možeš neke cake. On mi je uvijek govorio: 'Ova ti je riječ malo rogobatna, probaj tu smanjiti i čujem ga u glavi i dandanas svaki dan kad pripremam neku pjesmu. Čujem taj neki njegov savjet i znam da je to najbolji mogući način da komuniciram s njim i dalje", zaključila je Beba.



Bebin "Kabare" Lea je osvojio na prvu: "Jako zahtjevna pjesma, ima izvrstan tekst, jedna ozbiljna, drugačija priča. To zasigurno nije pjesma za svakoga, ni za izvođača ni za slušatelje. "Kabare" je jedna umna pjesma, stvarno je čovjek treba čuti više puta da bi je razumio."



Beba i Leo odlično su se razumjeli od prvog dana. Samo jedan slučajni susret u prekrasnoj istarskoj Brtonigli bio je dovoljan da se među njima rodi veliko prijateljstvo, koje je potom preraslo i u poslovnu suradnju.



"Leo je jedan od onih ljudi koji stvarno nemaju nikakav predumišljaj. On, bez ikakve dileme, ja ću to odogovorno tvrditi, uopće bez razmišljanja griješim li, jedan je od najboljih ljudi koje sam ja ikad upoznala. To je čovjek koji bi vam pomogao u svakoj situaciji, mislim da je to ono što mjeri je li netko dobar ili nije", smatra Beba.

"Beba me oduševila tom svojom jednostavnošću, ona je jako inteligentna, pametna, obrazovana osoba. Žena je završila dva fakulteta. Prije svega čovjek je, ne gura nos tamo gdje ne treba, uvijek je tu ako treba uskočiti, pomoći", nadovezao se Leo.

Beba je na prvu kliknula i s Leovom suprugom Bibom. Povezuju ih čak i datumi. Biba rođendan slavi isti dan kad i Bebina majka Olivera, čije prekrasne kreacije Balaševićeva kći obožava nositi.



"Mama to godinama radi i to je ono na što ju je i tata nagovarao da radi. Govorio joj je: 'Moraš to raditi, kreirati, tebi to jako lijepo ide.' Inspirirana njegovom poezijom, kao što je on bio inspiriran njihovom ljubavi i njom", izjavila je Beba.



Iz velikih ljubavi, ali i prijateljstava rađaju se uvijek velike stvari. Nije teško zaključiti zašto Leov "Kabare" zvuči uistinu maestralno.

