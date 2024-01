Kršćanski pop u ''borbi'' sa svjetovnom glazbom: ''Velika platforma tih pjesama koje često imaju tešku poruku, prostote...''

Oni su jedni od najslušanijih izvođača kršćanske duhovne glazbe u Hrvatskoj. Alan Hržica i grupa Amorose ne samo da koncertima pune dvorane, već su s novom, prvom zajedničkom pjesmom, stigli među najslušanije na YouTubeu u regiji . Zašto njihov ''Jahve'', otpjevan djelomično na hebrejskom, budi interes, donosi prilog In magazina.

Objavljena je prije dva tjedna, ima gotovo 40 tisuća pregleda, i već u prvom tjednu od objave, završila je na YouTubeovu trendingu, gdje je, slobodno možemo reći, odmjerila snage sa svjetovnom glazbom drugih žanrova:

''Znači da su ljudi tih sedam dana nemilice istraživali pjesmu i tražili je. I to je nama bilo drago, pogotovo jer je jako velika platforma tih pjesama koje često imaju tešku poruku, prostote i nekakve negativne konotacije. I onda da se ova izbori za svoje mjesto je velika stvar'', govori Alan Hržica.

''To bi trebalo biti nešto normalno, to ne bi trebalo uopće biti čudno. Jer ako živimo u zemlji gdje je toliko posto katolika i vjere u Boga, mislim da je normalno da se to i vidi'', govori Martina Pustički.

Pjesma ''Jahve – objavit će nam se'' prvi put je izvedena još krajem listopada na velikom koncertu Alana Hržice u Domu sportova, a reakcija publike bila je znak da on i grupa Amorose, svoju prvu glazbenu suradnju, službeno i objave:

''Njihov rad poštujem, pogotovo njihovu predanost, profesionalnost, način na koji rade. I želio sam da budu moje gošće'', govori Alan.

''Da pjevamo ono što vjerujemo, a vjerujemo u istinu evanđelja, a u tom evanđelju se opisuje sva sila našeg svevišnjeg Boga. I o tome govori zapravo pjesma, što je sve naš Bog kadar činiti'', zaključila je Iva Smojver.

''Meni je inače na mojim koncertima važno da idem s poznatim pjesmama, da ljudi poznaju pjesme, a ovu ne možemo da ne otpjevamo pa kud puklo da puklo. I oduševljenje je nastalo u dvorani'', govori Alan Hržica.

Pjesma je izvorno napisana na španjolskom jeziku te je izvodi svjetski poznati kršćanski bend Oasis Ministry. U hrvatskoj verziji na početku videospota ispisani su prijevodi s hebrejskog:

''Da ljudi koji možda nisu upoznati kako se u ime gospodnje, odnosno Božje naziva u Bibliji, da se prvo upozna s njima jer ne možemo pretpostaviti da svatko i to zna. To su sva imena koja mi nazivamo našeg oca'', govori Martina Pustički.

Crkvena glazba, baš kao i drugi žanrovi, razvijala se kroz vrijeme. Nekad prepoznatljiva po zborovima i napjevima praćenima orguljama ili klavirom, danas je punokrvni kršćanski pop s modernijim pristupom izražavanja hvale Bogu.

''Obućena u sve ove današnje moderne instrumente, ali onda lakše dolazi do mladih, zato treba prema tome biti pozitivan. Događa se to da mi danas pričamo modernim jezikom poruku Isusa'', objasnio je Alan Hržica.

A njegovi poznati predstavnici njima pune koncertne i sportske dvorane. Čak i stadione:

''I papa sam poziva na novu evangelizaciju, a nova evangelizacija znači otići na margine, prije će čovjek doći u dvoranu sportsku poslušati pjesmu nego ići u crkvu. A nama je cilj da ponovno upoznaju Isusa nanovo, tu ljepotu crkve'', kaže Alan Hržica.

A ovi izvođači nastavit će stvarati, ali i nastupati. Kako na domaćem terenu, tako i na stranom:

''Dosta imam poziva izvana, najviše po Europi, možda odem s curama u Ameriku, cure su bile u Americi, uglavnom jako mi je lijepo doći vani među naše ljude. To je izuzetno emotivno'', govori Alan Hržica.

''Nadamo se i pozivu u Australiju zajedno s Alanom, svuda pomalo, ali zaista, gdje god nas pozovu, vrlo rado dođemo jer baš kako je Alan rekao, ljudi vani su željni onoga što mi ovdje imamo u izobilju'', govori Mateja Bunčić.

