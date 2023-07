Kći legende hrvatske košarke za In magazin je ispričala kako se sjeća svog oca te što je napravila kako bi njegove savjete prenijela na mlađe generacije!

Krešimir Ćosić legenda je hrvatske košarke te jedan od najboljih svjetskih igrača u povijesti ovog sporta. Ostavio je neizbrisiv trag, a o njegovoj veličini, košarci, ali i nekim životnim lekcijama danas mogu učiti i mnogo mlađe generacije. Njegova kći Ana pokrenula je košarkaške kampove za djecu, koji iz godine u godinu rastu. Ondje mogu čuti i pokoju anegdotu, poput one kako je Krešo išao na tečaj glume. Kako se sjeća oca te ima li u obitelji budućih košarkaša, podijelila je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Ispod ovih prozora u jednom zadarskom naselju svoje prve košarkaške korake napravio je legendarni Krešimir Ćosić. Na tom mjestu i danas kao spomenik stoji njegov prvi koš.



''On je tu započeo svoj košarkaški put, to naravno nije izgledalo ovako, ovo smo obnovili 2019., prvo je postavljeno 1996. povodom ulaska kao prvi Hrvat koji je ušao u košarkašku kuću slavnih'', ispričala je Krešimirova kćer, An Ćosić Pajurin.

Naljepše igračke dane proveo je u Zadru, a kasnije u Americi ostavio naizbrisiv trag. Isti fakultet u Americi završila je njegova kći Ana, koja danas vodi kampove za djecu, koji nose njegovo ime.



''Sada kako sam starija, nekako sam, imam potrebu nastaviti ono što je tata započeo, on je jako pazio na mlade, on je htio, pogotovo zadarska košarka mu je bila jako bitna, Hrvatska da to napreduje, da se razvija i mi onda idemo tim putem, mi se naravno ne miješamo u taj stručni ozbiljniji dio ali kroz djecu želimo živjeti taj košarkaški duh.

Kampovi se održavaju u nekoliko gradova, poput Zadra, Zagreba, Vukovara. Ondje djeca uče o osnovama košarke, na radionicama uče o Krešimiru Ćosiću i njegovu životnom putu, ali i nekim životnim lekcijama.



''Na primjer ''ja ne odustajem'', '' ja sam probao nešto novo'', gdje je on na primjer u Americi morao upisati tečaj glume i onda je morao za taj tečaj obući hulahopke, sa svojim kržljavim nogicama, on je inače bio poznat da je užasno mršav i onda su ga svi ismijavali i njemu je bilo nelagodno, ne zna glumiti ali je tamo naučio istezanje, kako se glumci pripremaju za nastupe i to i onda je to kasnije primjenio na košarku. U to vrijeme se nisu oni tako istezali kao danas, nije bilo tako razvijeno'', priča Ana.

Ana nastavlja ono što je njezin otac započeo, pa je tako i 2019. s majkom pripremila i uredila njegovu autobiografiju.



''Ja kao dijete, on je meni bio tipičan otac, di se posvadite, di se mirite, di ti ne da, pa ti da, ali sve u svemu htio nam je priuštiti sve što je mogao. Mi smo puno putovali, živjeli smo u Grčkoj, Italiji i Americi kako je on bio trener i zamjenik veleposlanika u Americi, tako da nije baš bilo tipično djetinjstvo, ali sve u svemu jako uzbudljivo. Mislim to ti je otac, ne gledaš ga kroz te nekakve medije, kao netko strani, tako da kasnije smo tek shvatili, mislim da i brat i sestra isto što je on sve učinio za Hrvatsku i kao diplomat i za hrvatsku košarku'', objasnila je Ana.

Ana je igrala košarku te je bila i hrvatska reprezentativka. Ljubav prema ovom sportu za nju je bila neizbježna.



''Ja sam odrasla s tim, znači to je nama bilo, ne znam, ko disanje, mislim ta košarka je svugdje bila oko nas. Mi smo kao male, kako je tata stalno putovao, on je tad bio trener, mama nam je znala kad bi ga se zaželila, pustiti snimke njegove, kako igra i mi smo u biti u to vrijeme mislile kako on stvarno igra i da ga mi gledamo uživo, on je tad već bio trener, više nije igrao. Kod nas su stalno dolazili igrači razni kad smo živjeli u Grčkoj.. i njegov brat su bili kod nas, trneri, na utakmice smo išli, tako da je nama, tako da je nama to jednostavno ne možeš ne voljeti'', objasnila je.

Njezini brat i sestra košarku nisu odabrali kao svoj put, a košarkaških nasljednika, u šali kaže, zasad neće biti ni među unucima.



''Sestrina djeca se bave svim živim sportovima, oni su u svemu, moj stariji sin ima osam godina on je zaluđen naravno nogometom kao i sva djeca, znači ja to, svaka čast nogometašima ali voli košarku, ode i igra mislim da je tu više problem što nema s kim'', rekla je.

Zato je cilj nove generacije učiti da igraju, ali i zavole košarku.

