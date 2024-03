Ponosni djed Mate Bulić brine da običaji rodne grude ne zamru u tuđini: ''Zaborave se pa počnu pričati na njemačkom...''

Mate Bulić zbog koncerata živi na relaciji Frankfurt – Hercegovina – Hrvatska, no ipak mu je najdraže kad vikendom uživa s unucima. Žive u Njemačkoj, no hrvatski jezik i kulturu ne smiju zaboraviti. Za to je zadužen ponosni djed Mate, koji se brine da običaji rodne mu grude u njegovoj obitelji ne zamru u tuđini.

Ljubav prema rodnom kraju i narodu nepresušna je tema u pjesmama Kralja dijaspore. Kad se Mate oporavio od teškog perioda u kojem ga je zadesila bolest, evo što je prvo pitao liječnika.



''Pitao sam ga ''Doktore, jel ja mogu pjevat?'' Kaže on ''Samo pjevajte ako vas ima tko slušat!'', priča Mate.



Publike od Hercegovine do Njemačke ne nedostaje, no za vrijeme korizme ima pauzu.



''Nisam jedan do tih koji posti. Postim petak i Veliki petak, čistu srijedu, i taj petak pred cvjetnicu, to su nekakvi moji posti, gdje ja zaista postim cijeli dan, onako kako treba bit pravi onaj koji posti, kako se treba ponašat, kako se treba pokazat sredini gdje se živi, a ovo drugo, ja sam rekao da grijeh izlazi iz usta, nije u usta. Naravno da je to jedna poštapalica kad se ja probam opravdat zašto ne postim'', govori Mate.



Za obiteljskim stolom Mate najradije okupi svoje unuke koii već imaju mnoštvo obveza.



''od vjeronauka, od sporta, od hrvatske škole, od engleskog, od klavira, od gitare, tako da su to sve njihove obaveze kroz tjedan, i kad se to napravi onda zajednički ručak nedjeljom, to je neizostavno. To je ceremonija koja mi se najviše sviđa, dopada, da smo svi na okupu i to čovjeka čini sretnim'', kaže Mate.



Iako unuci s roditeljima žive u Njemačkoj, hrvatski jezik i kultura ne smiju se zaboraviti.



''Zaborave se pa počnu pričat na njemačkom, onda ja kažem da nemam pojma šta je meni on rekao...''oh, oprosti''...onda počne pričat hrvatski i to je najbolji dio, tako sam ja odgajao njihove roditelje, obe kćeri, one su akademski građani koji pričaju 4 jezika, materinji jezik, njemački jezik, francuski jezik, engleski jezik'', govori Mate.



Bi li djed bio ponosan da i unuci krenu njegovim stopama?

''Ovako sam im rekao: ''Probajte bit sportaši, ako vam to pravi i čini zadovoljstvo meni će bit iznimno drago, ako ne probajte bit neki dio glazbene sorte.'', govori Mate.



Vratit će se Mate iz dalekog tuđeg svijeta u domovinu čim ode u mirovinu. Supruga Zdravka nagovara ga da se umirovi što prije, no to se neće dogoditi tako brzo.



''Tu priču slušam već 5 godina...''Dosta ti je, dosta ti je!''...međutim ja sebe ne vidim kao umirovljenika nego kao čovjeka koji je kreativac koji kroz pjesmu želi ljudima donijet neku kap veselja'', zaključio je Mate.



Kap veselja u novim Matinim pjesmama i koncertima stiže nakon korizme.

