I Matu Bulića pogodila je vijest o odlasku Ćire: ''Imao je riječ za svakoga bez obzira na vjeru, naciju, tu je bio nenadmšan''

Kralj dijaspore Mate Bulić ovih dana po treći put postaje djed. Uz dvije kćeri i suprugu Zdravku, uspio je pobijediti teški oblik korone i izvući živu glavu pa mu je obitelj najveća sreća. Napokon je, nakon oporavka, smogao snage za povratak na glazbenu scenu i predstavlja novi singl ''Trošim život''. Sve o novoj pjesmi, ali i danima kada je u Njemačkoj zarađivao na baušteli, pogledajte u prilogu In magazina.

Mate Bulić vratio se na glazbenu scenu. Njegova je publika jedva dočekala novu pjesmu, a singl ''Trošim život'' jednostavno miriše na Kralja dijaspore. Videospot je Mate snimio u Brelima.

''Zato što ja živim u Brelima 35 godina, to je jedna moja oaza gdje sam ja lijepo smiren, jednostavno s obitelji, s prijateljima, tu se družimo, moji Breljani su kao da sam se rodio među njima'', govori Mate.



Brela, Frankfurt ili Hercegovina... Gdje se najviše osjeća kao doma?



''Hercegovina je broj jedan. Broj dva je Frankfurt jer to je moja druga domovina, moj drugi dom, i treće Brela gdje sad dolazi mi jedan veći dio života koji dolje provodim s obitelji'', kaže Mate.



Gotovo četiri desetljeća nosi titulu Kralja dijaspore, no priznaje, kad je otišao iz svoje Hercegovine u Njemačku – svoj je prvi novac ondje zarađivao na baušteli.



''Ja sam 81. diplomirao na ekonomiji, poslije toga sam otišao za Njemačku, u Njemačku je otišla moja sadašnja supruga Zdravka, i to je bio jedan okidač da se ja tamo skrasim, gdje šta mogu raditi. Kad sam došao tamo, naravno, nije to bilo pjevanje, ko te šta pitao, nego prvo bauštela, samo si trebao odabrati tim ljudi i lokaciju i to je sve...tako da sam radio sve bauštelske poslove koji su svi naši ljudi radili prije 40 godina'', priča Mate.



''Bauštela, pa je došla moja starija kćerka Ana 83., 87. se rodila moja Katja, oni su danas akademski građani, moja snaga, moj život, i naravno moji unuci'', govori Mate.



Bulić će ovih dana po treći put postati djed. Uz malene mezimce, najveća mu je sreća supruga Zdravka.



''Jedna moja velika snaga i jedna žena kojoj isto moram reći hvala jer da nje nije bilo, ja sigurno ne bih ovdje s vama sjedio'', kaže Mate.



I Matu je pogodila vijest o odlasku Ćire Blaževića. Bili su bliski prijatelji i u sjećanju ostaju brojne uspomene.



''Jednostavno je bio jedan mio suptilan tip i imao je riječ za svakoga, bez obzira na vjeru, naciju, on je gledao ljude u jednoj cjelini i tu je bio zaista nenadmašan'', objasnio je Mate.



I Ćiro je volio zapjevati '' kamen, krš i maslina'' iz Matine pjesme ''Moja Hercegovina''. Ponosan je, kaže, na svoju rodnu grudu.



''Ja smatram da svi ljudi normalni, kroz cijelo ovo vrijeme, su vidjeli tko su Hercegovci. Prema tome, ja što sam se borio 35 godina za svoju Hercegovinu pjesmom, to je veliki veliki ponos, to mi ne može nitko uzet, ja sam sretan zbog toga. Evo sad sam se naježio, iz razloga što ja to osjećam'', priča Mate.



''Svi ljudi dobre volje znaju tko su Hercegovci i koja je naša snaga, i koji je naš ponos, tako da sam jedan ja od njih'', kaže Mate.



Nakon što se oporavio, kuje brojne glazbene planove, a stiže i duet s jednim biznismenom.



''Ja ću to otpjevati sa svojim prijateljem Ivanom Korači, on je jedan biznismen koji je jako elastičan u tom dijelu, vrlo sposoban, pjevanje je jedna njegova ajmo reć nedokučena životna tenzija koju je on uvijek radio'', kaže Mate.



Ponovno će zapjevati i na Hrvatskoj noći u Frankfurtu.



''Najveći glazbeno scenski spektakl koji se događa među Hrvatima u iseljeništvu. Hvala Bogu da se to opet radi poslije ove korone, obitelj Martinović, Robert i njegova svita su na neki način opet odlučili za jednu takvu priču, smatram da to jednostavno treba Hrvatima, jer to je jedan skup od 15 tisuća ljudi koji dođu iz cijelog svijeta. Neću reć da je ko moja Blatnica, ali otprilike....šalim se!'', govori Mate Bulić.



Koncert u Matinoj Blatnici na rasporedu je ovog ljeta, a do tada slušamo njegovu novu pjesmu Trošim život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.