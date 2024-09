Evo kako izgleda supruga Mate Bulića, upoznao ju je još kao osnovnoškolac, a posvetio joj je i svoj veliki hit: ''On mene uvijek iznenadi...''

Mate Bulić već više od četiri desetljeća zaljubljen je u istu ženu, evo kako izgleda samozatajna Zdravka Bulić.

Mate Bulić već je četiri desetljeća u sretnom braku sa svojom suprugom Zdravkom.

Unatoč njegovoj slavi, ona se uvijek držala po strani, ali s pjevačem se nekoliko puta pojavila u javnosti.

67-godišnji Mate svoju partnericu upoznao je još u osnovnoj školi. Za bezuvjetnu ljubav koju mu je pružala svih ovih godina, zahvalio joj je i pjesmom "Hvala ti za sve", koju joj je posvetio još 2011.

"Moj suprug mene uvijek iznova iznenadi, gane me do suza, nemojte me, sad ću se rasplakati jer je početak koncert počeo mojom pjesmom'', rekla je jednom za IN magazin.

"Od prvog dana do dana današnjeg je uvijek bila uz mene i bila mi je najveći vjetar u leđa'', dodao je Mate.

Sudbina ih je spojila na jednoj seoskoj zabavi u Hercegovini. Ondje je Zdravka kao tinejdžerica odlazila tijekom ljetnih praznika. Bračni par vjenčao se u Matinu rodnom selu, a na vjenčanju ime je pjevao i pokojni Kemal Monteno.

''Sa svojim pokojnim kumom Ivanom Sušićem bio sam na jednom seoskom derneku. Ja sam se tada javio svojoj današnjoj supruzi Zdravki. Nakon toga je ona dolazila na mjesta gdje sam ja pjevao i tako je sve išlo korak po korak. Kada je otišla u Frankfurt, onda sam i ja jednog dana rekao ocu da idem u Njemačku po auto. Naime, budući da sam završio ekonomski fakultet, moj je otac zamislio da radim u školi u Čitluku kao profesor. Za taj mi je posao trebao automobil. Nije mu bilo drago što idem, ali je pristao pod uvjetom da se vratim do roka koji mi je dao jer tada počinje nastava u školi. Ja sam mu obećao da ću doći čim kupim automobil. Otišao sam, nisam se vratio na vrijeme, a automobil kojim sam prvi put došao u Blatnicu iz Frankfurta posudio sam od jednog rođaka. Na neki način sam prevario oca, poslije mi je bilo žao, ali smo sve to izgladili jer je on shvatio da nikada nisam želio raditi ono za što sam se školovao. Moj jedini cilj i želja bili su pjesma i pjevanje. Uvijek sam želio živjeti, doći na vrh i skončati s pjesmom. Mislim da sam se uz pomoć svoje šire i uže obitelji, prijatelja i vjerne publike uspio izboriti za svoj status u svijetu pjesme i na to sam ponosan'', prisjetio se Mate 2018. za Večernji list.

Mate i Zdravka u braku su dobili dvije kćeri, Katju i Anu, a kao obitelj pozirali su 2014. godine u njihovom domu u Frankfurtu za Božić. Tada im se priružio i zet Kristijan, a fotografije pogledajte u našoj galeriji.

''Odgajala je djecu, meni je uvijek bilo skuhano, oprano. Ona je ta koja je sve dočekivala i – što je najbitnije – davala mi potporu u svakom trenutku govoreći mi da mogu. Tako je i nastala jedna moja pjesma koju je napisao moj kum Marko Perković Thompson, a koja se zove ''Hvala ti za sve'', rekao je svojevremeno Bulić za Večernji list.

Ovaj skromni par 2018. godine oženio je i svoju kćer Katju, a ponosni tata tada se pohvalio prizorima s vjenčanja. Tata i kći su na pozornici zajedno zapjevali pjesmu ''Domu mom'', a kako je to izgledalo, prisjetite se OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Novi selfie Severine u badiću raspametio pratitelje, dok se ona hvali nakitom, oni ga nisu ni primijetili: ''Seve manipulator!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Truli zubi Johnnyja Deppa sve su ostavili u nevjerici, ali slučajna objava na Instagramu sad je otkrila veliku promjenu na glumcu!

Pogledaji ovo Celebrity Šuput i Bulić udružili snage pa napravili raspašoj u Kninu, s legendarnim pjevačem pjevala je i djevojčica iz publike!

Pogledaji ovo inMagazin Emotivni Mate Bulić o kumstvu s Thompsonom: ''Svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe''

Pogledaji ovo Celebrity Ova djevojka na koncertu Mate Bulića nije ni znala što ju čeka: ''Za ovo treba imati hrabrosti!''