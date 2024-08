Emotivni Mate Bulić o kumstvu s Thompsonom: ''Svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe''

Mati Buliću i Draženu Zečiću na stadionu Gosipn dolac u Imotskom gost na koncertu bio je Marko Perković Thompson, a Bulić nije skrivao koliko mu je emotivan bio cijeli događaj.

Imotski je sinoć živio svoju povijesnu večer. Utorak, 6. kolovoza 2024., će zauvijek ostati u pamćenju po koncertu ''Imotski ne zaboravi'', zbog kojeg se na Gospin dolac slilo više od 25 tisuća ljudi. A kada je na pozornicu, nakon dvije godine stanke stupio Marko Perković Thompson, prepun stadion proključao je od emocija.

Za Thompsonov povratak najviše je zaslužan sin Ante Mihael, zbog čijeg se teškog zdravstvenog stanja pjevač prije dvije godine povukao sa scene.

''Njegov sin Ante je moj kum, mi smo to pomalo, ali Ante je tu bio presudan. On ga je nagovarao, razgalio mu je srce i Marko je to prihvatio. On će biti svakim danom bolje i ja se nadam kraju ove agonije koju on ima.'', priča Mate.

A Matu Bulića i Thompsona veže 30-godišnje prijateljstvo i kumstvo. Jedan drugomu su tijekom najtežih dana bili neizmjerna potpora.

''Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako'', govori Mate.

Cilj sinoćnjeg koncerta Mate Bulića, Dražena Zečića i njihova gosta Thompsona bio je sačuvati hrvatsku glazbu.

''Nas smo trojica, svaki ima svoju priču, to je to što narod osjeća, narod to voli, vidite i sami što se tu događa.''

''Neka se naša hrvatska pjesma vraća. Mi stari polako odlazimo, ali da ne umre hrvatska pjesma zato sam sretan.''

