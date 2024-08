Dino Merlin svoju je mladenku oteo na dan vjenčanja, a imao je tek 17 godina: ''Sjeli smo u autobus i otišli u Dubrovnik''

Poražavajuće statistike kažu da svaki treći brak u Hrvatskoj završi razvodom. Na svu sreću, ipak postoje parovi koji dobro i zlo dijele desetljećima. Čak i na glazbenoj sceni. Koja regionalna zvijezda je suprugu doslovno otela na dan vjenčanja, tko je u braku gotovo pola stoljeća, a tko je pak svoju bolju polovicu upoznao još u osnovnoj školi, zna naša Anja Beneta.

Dino Merlin gotovo cijeli život voli istu ženu. Točnije, od svoje 17. godine.

"Jako sam sretan tu. Jednostavno tu morate imati sreće. Ne možeš biti pametan u 17. godini da ti sad nešto biraš, tako da sam imao sreće da sam se zaljubio u nju sa sedamnaest godina, moja žena niti 17. godina i evo živimo cijeli život, još uvijek, evo maloprije sam je nazvao prije nego što sam izašao iz hotela da joj poželim laku noć, lijepo spavaj..."

Merlinova ljubavna priča uistinu je vrijedna filmskog scenarija. U svoju Amelu zaljubio se na prvi pogled, a na dan njihova vjenčanja doslovno ju je oteo.

"Mi nismo imali razumijevanja od strane njezinih roditelja jer je ona bila iz bogate begovske kuće. Njezini roditelji su stalno zatezali, i prije nego što je to puklo, ja sam je jednostavno ukrao u autobus smo pobjegli u Dubrovnik na naš medeni mjesec."

I Halid Bešlić cijelu karijeru ljubi samo jednu. Svoju Sejdu upoznao je negdje u vrijeme kad je snimio prvi singl, a u skladnom su braku već gotovo pola stoljeća.

"Ova sva publika, ja joj se zahvaljujem u ime mog Halida. Svi su super'', rekla je Sejda.

"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam se namjeru više puta ženit. I kad dođe do krize ja to prebrodim, znači sporazum, kompromis i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napast ništa, osim da umremo zajedno!"

Mate Bulić svoju Zdravku upoznao je još u osnovnoj školi. Za bezuvjetnu ljubav koju mu je pružala svih ovih godina, zahvalio joj je i pjesmom "Hvala ti za sve", koju joj je posvetio još 2011.

"Moj suprug mene uvijek iznova iznenadi, gane me do suza, nemojte me, sad ću se rasplakati jer je početak koncert počeo mojom pjesmom."

"Od prvog dana do dana današnjeg je uvijek bila uz mene i bila mi je najveći vjetar u leđa."

Možda ne od stoljeća sedmog, ali zato od rane mladosti, Dražen Žanko ljubi svoju Gordanu. Iza skladnog bračnog para više je od 40 godina zajedničkog života.

"To je bilo moje prvo ljeto kad su me počeli puštati da izlazim vani. I eto, on je bio na gaži u hotelu, i tako smo se upoznali i tako je sve krenulo."

"Moja supruga je dosta išla sa mnom, zato je ona to razumjela, jer da je sjedila sama doma, mislila bi k'o zna šta ovi tamo rade."

Više od četiri desetljeća u skladnom je braku i Davor Radolfi. Srce supruge Jasne zauvijek je zarobio s gitarom u ruci, u Opatiji bajnoj.

"Od prvog dana mi je isti kao danas. Isto mi je bio zgodan, bio je mangupčić i to mi se dosta svidjelo. Lijepo je svirao gitaru, bio je dosta i romantičan'', rekla je Jasna.

"Bez prave žene, to znaju svi muški nema šanse da se održi kuća , ona je tu bila glavna. I evo sad ti javno priznajem..." misli Davor.

I Draženu Zečiću najveća je potpora njegova supruga. Bračnim vodama sa svojom Boženom uspješno plovi već više od trideset godina.

"Mislim da je tajna u osobi koja je kraj mene, jer netko treba trpiti budalu i to je ono što je najbitnije . Mislim da je tajna u tome da imaš ženu koja može istrpiti i koja te razumije , i onda kad si u krivu, koja te podržava."

Sretnih 35 godina braka sa svojom Bibom proslavio je i Amir Kazić Leo.

"Pozvali smo našu ekipu, bliske ljude oko sebe i jeli, pili, družili se ništa spektakularno jer svaki dan kad smo skupa je nama godišnjica. Čak i onda kad sam putovao svaki trenutak kad sam imao slobodno sam htio provesti sa suprugom da šutimo skupa u krajnjoj liniji.

Iako nije matematika, u braku ljubav uvijek mora biti zajednički nazivnik.

