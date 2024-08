Šuput i Bulić udružili snage pa napravili raspašoj u Kninu, s legendarnim pjevačem pjevala je i djevojčica iz publike!

Bulić je zabavljao publiku domoljubnim hitovima, a sa Šuput je izveo i njihov duet ''Dvije lude''.

Mate Bulić i Maja Šuput zabavljali su brojnu publiku u Kninu povodom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Tijekom nastupa na Trgu Ante Starčevića vijorile su se brojne zastave, a na kraju je za okupljene organiziran i vatromet.

Legendarni pjevač za nastup je izabrao ležernu kombinaciju, a Šuput crvenu haljinu. U Kninu je obožavatelje prvo zabavljao Bulić brojnim domoljubnim hitovima.

''Mate Bulić ima repertoar koji zadovoljava kriterije od 7 do 77! Ova djeca će večeras pjevati svaku moju pjesmu, bit će moja najveća snaga i to me raduje zato što oni moraju znati da je ovo sve ostavljeno njima, da oni to moraju čuvati. Puni su snage, volje i emocije i sigurno će to uspjeti'', rekao je Bulić prije nastupa za Dnevnik Nove TV.

Bulić je u jednom trenutku na pozornicu izveo i jednu djevojčicu koja je zapjevala s njim. Šuput se nastupom pohvalila i na društvenim mrežama, a s Bulićem je zapjevala njihov duet ''Dvije lude''.

Podsjetimo, Bulić je za Dnevnik Nove TV otkrio i što očekuje od večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Više o tome pročitajte OVDJE.

