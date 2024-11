Haris Džinović jednom je morao obrijati svoje prepoznatljive brkove: ''Iz inata sam to napravio, stalno me vraćao i vraćao...''

Oni su znak zrelosti, muževnosti i snage. Brkovi i gusta uređena brada sve su češći modni dodatak jačeg spola. Daju im dozu muškosti, snage i šarma. Čak i kada ih ne nose, muškarci se na njih odluče tijekom ''brkatog studenog''. Koji stilovi su najpopularniji, tko diktira trendove, ali i tko je na njima izgradio imidž, reći će vam Lana Samaržija.

On je dobro poznati Gospodin Glas. Čovjek koji savršeno pliva kroz sve žanrove glazbe. U prosincu, tradicionalno puni Lisinski. Ove godine otvorio je čak tri dječja koncerta. No, prije svega, Jacques će se pobrinuti da na pozornicu stigne dotjeran – glavom i prepoznatljivim brkovima i bradom.



''Ne sjećam se tog prošlog života. Ja uopće ne znam kak' ja izgledam brz brade. Od kako je krenulo ovaj facial hair rasti ja sam krenuo to uzgajati, onda se to malo neki popunjavalo crtalo i tako danas ne treba mi ništa danas je pogledao ovu džunglu, ali sad vidiš ovo je sad već preraslo i sad trebam profesionalnu pomoć!''

Posebno u studenom. Brkatom mjesecu kojem je cilj prevencija muških bolesti, prvenstveno raka prostate. Pokret je to osnovan prije 21 godinu.



''Meni je simpa kako muški frajeri bez brkova puštaju te brke i brade i nekako se solidariziraju zapravo. Lijepo je da i mi muški malo mislimo na sebe tak da treba skrenuti pozornost. Nekad je to lakše kroz neki zabavan način kao što je ovo.''



Nekada je brkove i bradu oblikovao sam. Danas se prepušta u ruke frizeru i brijaču Dariju Viliću. A on otkriva različitost stilova ovog popularnog modnog dodatka jačeg spola, ali i što znači imati ''dobar brk'':



''Ovisi koja je dužina brade. Kratke brade duge brade ja uvijek volim više onaj duge brade to me nekako više uživam kad je kad je više brade kao što smo mogli kod Jacquesa vidjeti to mi je puno puno zanimljivije raditi nego kratke brade ali da ima ima brada sa fejdom bez fejda s prelazom neki ljudi osvoje samo brkove i ovaj donji dio kao onaj go tai. Ali ja kad danas vidim nekoga sa solo brkom bude dosta zanimljivo rijetkost je a onako to je da je neki izričaj stila.''



Nositi samo brkove možda je trenutačno rijetkost, no po dobrom brku neki su muškarci na sceni izgradili svoj prepoznatljiv, dugogodišnji imidž:



''Oni stoje na meni od kad su počeli rasti. Jedanput sam obrijao brkove, ali to je bilo vrlo kratko, jer su odmah svi rekli ''joj, kako izgledaš, užas!'', kaže Elio Pisak.

''Pa jednom me kapetan u vojsci natjerao da obrijem brkove. Odnosno, rekao mi da brkovi moraju biti paralelno sa sastavom usana, a oni su bili malo duži i onda me stalno vraćao, vraćao i vraćao i onda sam ja obrijao iz inata brkove. A on je rekao pa nisi morao obrijat skroz. Eto to je bilo to'', govori Haris Džinović.

Pa čak i kad završi brkati studeni, njegovano lice, brkovi i brada mnogima će ostati.



''U jednom trenu brada postane svojevrsna opsesija čovjeka koji voli brade. Vi uvijek hoćete veću, gušću, bolju...'', kaže Siniša Glumičić.

''Mislim da svi frajeri koji drže do sebe zapravo kad tad puste tu bradu i mislim da svi izgledamo bolje. Jedva sam dočekao zapravo da se barberi pojave jer je meni već stvarno bila tlaka, ovak je ljepše ovako sjesti i dobiti tretman i znaš da nisi nigdje fulao znaš napravio rupu ili otišao ovaj u hero'', kaže Jacques.



Darija posjećuju oni koji, možemo reći, često postavljaju trendove, premda na nogometnom terenu izgled nije važan.



''To su igrači koji igraju u svjetskim klubovima, poput Jošk Gvardiola, Ivana Perišić, a Josipa Šutala, Luke da ne nabrajam, evo vidite koliko ih ima. Još par njih glazbenika, više su kod mene sportaši zastupljeni, većimo nogometaši da.''

I baš kao i u ženskim salonima, nije rijetkost reći – želim Gvardiolu ili trodnevnu Livajinu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.