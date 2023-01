Klapa Šufit priprema koncertno slavlje ususret 30 godina postojanja: ''Nama jedino još treba Grammy!"

Već 30 godina u samom su vrhu klapske pisme. Upravo tu veliku obljetnicu Klapa Šufit odlučila je proslaviti velikim koncertom u dvorani Vatroslav Lisinski. Jesu li momci spremni da u veljači ostave sve posjetitelje bez daha, ali i da im donesu dašak Dalmacije u Zagreb saznao je Hrvoje Krolo

Upravo ovaj bezvremenski hit koji možete čuti u našem videu broji više od 40 milijuna pregleda na YouTubeu.

Pogledaj i ovo Premijera pjesme Kadrovi Lijepe Naše oduševljavaju u novom spotu Klape Šufit ''Biser na dnu mora''

Zavidnom brojkom Klapa Šufit premašila je i pop izvođače, a upravo iz tog razloga slavljenički koncert povodom 3 desetljeća djelovanja klape, nosi naziv "Ne diraj moju ljubav". Pjesme za veliki koncert već su odabrane.



"Publika to uglavnom uvijek pokaže što treba biti. Puno pjesama smo snimili, 3-4 albuma smo izdali, naravno 30 godina ne možemo u sat, dva odsvirati. Onda uzimamo onaj uži izbor pjesama za koji znamo da će publika najbolje reagirati i koje će najbolje opisati taj jedan period koji i nije tako kratak.", govori Teo Bikić iz Klape.



"Bit će malo acapelle, mi smo tamo 2006.,07.,08., pobijedili na Omiškom festivalu pa ćemo otpjevati i malo tih pjesama. Pa smo se kao i druge naše klape prebacili malo estradnije, pa ćemo otpjevati i s naša dva albuma sa muzičkom pratnjom isto par pjesama, malo općenarodnih koje svi znaju i neke ćemo ostaviti da budu iznenađenje", rekao je Zdeslav Mišurac.



Šufitovci na svoj veliki dan 01. veljače dijelit će pozornicu s dragim kolegama s kojima su ostvarili suradnje, a upravo su te pjesme brzinom svjetlosti osvojile srca obožavatelja. Napominju bit će za svakoga po nešto.



"Bit će Tedi, s njim smo imali par suradnji tako da ćemo s njime otpjevati. Bit će naša Zorica Kondža i bit će Tanja Žagar, jedna vrhunska slovenska pjevačica s kojom smo snimili duet tako da bit će i za druge nešto, nećemo bit samo mi.", kaže Zdeslav.



30 godina na klapskoj sceni Šufitovcima je proletjelo u tren, a da će imati ovako bogatu karijeru s pjesmama koje vole sve generacije, priznaju, nisu sanjali ni u najluđim snovima. Njihov početak je bio na školskom tavanu po kojem su dobili i ime.



"'Kad je sve to krenulo, kako bi se reklo, u potkrovlju Opće gimnazije u Splitu vjerojatno se nitko nije nadao ovome. Evo kroz svih tih 30 godina prošli su se i različiti žanrovi i stilovi, prošlo je dosta pjevača kroz klapu. Ali onaj stari Šufit sa starim temeljima je osta i trajemo i nakon 30 godina i nadamo se da ovo nije kraj", kaže Teo.



''Ne diraj moju ljubav'', ''Proplakat će srce'', ''Samo jedan pogled'', ali i mnoge druge Šufitove pjesme koje će se čuti početkom veljače u Lisinskom, ovu su klapu kroz trideset godina vinule u jednu od najnagrađivanijih klapa. Festivali, Porini, mnoga priznanja, donijeli su im više od 40 nagrada. U šali kažu, još im nedostaje jedna u kolekciji.



"Nama bi još jedino trebao Grammy, što se tiče nagrada. Nagrade su hvala Bogu da se mi ne lažemo, svakome je drago osvojiti, Omiški festival to je natjecanje, ali najveća ti je nagrada kad dođeš na koncert i publika pjeva tvoje pjesme - to je neprocjenjivo. A šta se konkretno nas tiče i toliko nagrada jednostavno više nemaš baš taj poriv - moram osvojiti. Ljepše je prezentirati lije pismu'', govori Zdeslav.



A novih pjesma najavljuju mušketiri iz Šufita bit će i u ovoj godini i kažu, mogli bi se svi iznenaditi, jer ova fantastična devetorka voli svoju publiku držati budnima.



" Volimo da bude nešto novo. Tražili smo se. Malo ima puno klapa i taj stil se dosta raširio, pa smo pronašli jednu pjesmu koja je stvarno specifična, a mi ćemo je obući u neko naše ruho. Još se nismo do kraja dogovorili ali kuha se nešto zanimljivo.", govori Teo Bikić.



Definitivno će zanimljivo biti i u dvorani Lisinski prvog veljače, kada će Šufitovci pripremiti rođendanski koncert za pamćenje.



