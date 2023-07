Jedna od najpopularnijih klapskih pjesama prvo je bio ponuđena Oliveru: "Mi smo je uzeli sasvim slučajno i evo ima već 40 i nešto milijuna pregleda!"

Od školskog tavana do najljepših koncertnih prostora Hrvatske. Tako bi se mogao opisati put Klape Šufit. Svoj slavljenički koncert povodom 30. obljetnice održali su, prema mnogima, na najljepšoj pozornici na otvorenom, na splitskom Peristilu. Kako oni gledaju na svoj klapski put, što si žele za rođendan te što kolege kažu o njima, otkriva Hrvoje Krolo za In Magazin.

U srcu Dioklecijanove palače čula se klapska pisma. Sve to zahvaljujući obljetnici Klape Šufit, čija glazbena priča traje više od 3 desetljeća. Na pozornici su im se pridružili i kolege Tedi Spalato i Zorica Kondža

"Moramo reć da smo počeli iz ljubavi prema klapskoj pismi. To je bio neki povod, evo ovdje 300 metara zračen linije 4. gimnazija i u šufitu te gimnazije smo nastali i po tome dobili ime. Najviše će ostat prijateljstvo jer u ovom sastavu djelujemo 20 godina bez ikakvih promjena i to je dokaz da prijateljstvo, dobra pisama, glazba je jedan vrhunski spoj", kaže Teo Bikić iz Klape Šufit.



Šufitovci su Splitu donijeli spoj izvorne klapske, a cappella pjesme u prvom dijelu koncerta, dok su drugim dijelom zaplovili i vodama mediteranskog popa, uz pratnju gudačkog kvarteta i benda. Da im je netko rekao, da će, dok su na školskom tavanu pjevali, jednom biti pred publikom na Peristilu, kažu, ne bi vjerovali. Njihova najslušanija pjesma "Ne diraj moju ljubav" ima zanimljivu povijest.



"'Ne diraj moju ljubav' mi smo je uzeli sasvim slučajno. Hoćemo je pjevat ili nećemo, na kraju smo je izabrali i evo hit je koji ima već 40 i nešto milijuna pregleda na YouTube-u. To nitko ne može očekivat ni znat, to se događa spontano", otkrio je Bikić.



"Za tu me pjesmu veže jedno prekrasno iskustvo 'Ne diraj moju ljubav', je bila ponuđena našem dragom Oliveru i mi smo snimili demo. Međutim iz nekog razloga Oliver nije napravio pravi snimak pa je to preuzela klapa Šufit, a ostalo je povijest. Znate koliko je ta pjesma ostavila i ostavlja traga", ispričao je Tedi Spalato.



Upravo je Tedi Spalato veliki prijatelj Klape Šufit koji nije želio propustiti njihovu obljetnicu. Osim što se druže privatno, imaju i zajedničku suradnju koja ih je povezala još više.



"Drago mi je da sam tu suradnju napravio jednu pjesmu 'Zaplakala pisma' koju smo izveli na festivalu Šibenske šansone. Ja izuzetno respektiram pojedinačno svakog člana Klape Šufit i njihovo skupno muziciranje", ističe Spalato.



U 30 godina Klapa Šufit ostvarila je mnoge nagrade o kojima drugi mogu samo sanjati, od Porina i tri uzastopne pobjede na Omiškom festivalu, do nagrade za izuzetan doprinos dalmatinskom klapskom pjevanju. Malo je toga ostalo neostvareno pa su i želje za obljetnicu skromne.



"Ja samo želim da ostanemo društvo, ekipa i klapa kakvi smo od samih početaka. Današnja su vremena šta se kaže turbulentna, ljudi dolaze i odlaze, poslovi i razne obaveze. 30 godina zajedno uz profesionalna zanimanja i obitelj i zadržat se tako dugo u današnje vrijeme je jako teško – jedino šta ja želim Klapi Šufit kao njezin član da i dalje bude zajedno, radimo i pivamo", skroman je Teo Bikić.

A u popunjenom glazbenom kalendarskom ljetu, Klapi Šufit ne ostaje mnogo vremena za odmor, no zato će već ovog vikenda ponovno uveseljavati publiku svojom pjesmom na Korčuli.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.