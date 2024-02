Klapa Intrade se na poseban način oprostila od voljenog kolege: "Zadnje njegove riječi kad sam bio kod njega u bolnici..."

Miruj srce - nova je pjesma Klape Intrade. Njome su se, nažalost, oprostili od voljenog kolege, koji ih je prerano napustio. Zašto je pjesma gotovo pola desetljeća čekala svoj trenutak, kako najavljuju ljetnu sezonu te krije li se iza Bralićeva britkog jezika i velik romantik, otkriva Hrvoje Krolo u prilogu IN Magazina.

Miruj srce posljednja je pjesma koju je Klapa Intrade otpjevala s članom Mladenom Brižićem, koji ih je prerano i iznenada napustio. Tako da je to singl koji je ujedno posveta za njega.



"Mladen je bio takav čovjek da bi i on sada nama govori pjevajte i veselite se. Zadnje njegove riječi kad sam bio kod njega u bolnici – lijepo mi pjevajte. To je bio najveseliji čovjek i ja sam rekao da je on najbolji bas u Hrvatskoj i najbolji čovjek na svijetu bio", smatra Bralić.



Pjesma je čekala pravi trenutak više od 5 godina, a otkad je puštena slušateljima, Klapa Intrade ponovno je dokazala da su u samom vrhu klapske pisme. Tomislav kaže - uvijek treba dati dušu u svaku pjesmu.



"Trudim se da sve te nove pjesme koje otpjevam da se ljudima svide pa da ne kažu – neki će reći uvijek isto, neki kažu uvijek dobro, neki kažu opet nešto novo. Svakakvih komentara ima, ali ako ćemo to miriti po našim nastupima mi smo već do Nove godine puni i sad ako je to neko mjerilo onda to znači da smo u vrhu“, zaključio je.



Tomislav je oduvijek bio na glasu da je britkog jezika i da kaže ono što misli. Iako na prvi pogled može izgledati strogo, priznaje kako je ipak velik romantik i nježan iznutra.



"Mislim da svaki pjevač mora bit romantičan, mislim da se to i osjeti u mome pjevanju i svaku tu misao i tekst koju je tekstopisac zamislio, ja moram prenijeti na publiku i neki kažu da jesam romantičan", izjavio je.

A ti neki bila bi i pjevačeva supruga, s kojom ove godine slavi tridesetu godišnjicu braka. Maleni znaci pažnje, kaže Tomislav, nikada ne smiju nestati.



"Baš si dobro rekao, čokolada, volim te, samo ti i to su sitnice meni simpatične i onda više ja pojedem čokolade nego ona, haha“, našalio se.

Pjevač je ponosan roditelj trojice sinova i priznaje kako mu je velika želja da i oni zasnuju vlastitu obitelj.

"Morat ću im napisati na sobu "vrijeme je“, haha kao Perišiću. Nek se ženu i čekamo unuke. Ne, ne, ja mislim da imam još 32 godine, a može se to dogoditi i sutra i prekosutra i neka bude hvala Bogu, ja imam 55 godina“, zaključio je.



Tomislav i Klapa Intrade u pripremi imaju još nekoliko pjesama, za koje, kaže pjevač, da će biti pravo osvježenje klapskog zvuka.

