Mlada glumica postala je tema oštrih osuda zbog posljednje fotografije koju je objavila: ''Očekivali smo više od tebe...''

Glumica Anya Taylor-Joy jednom je objavom potaknula žustre rasprave na Instagramu, optužili su je čak i da promovira izgladnjivanje.

Iako svoje stavove rijetko iznosi, slavna holivudska glumica postala je meta optužbi nakon posljednje objave koju je podijelila na društvenim mrežama.

Obožavatelji su optužili glumicu Anyu Taylor-Joy da "promiče gladovanje" nakon što je pokazala svoj struk stisnut u čvrstom korzetu.

Slavna glumica podijelila je na Instagramu fotografije nastale tijekom spremanja za nedjeljnu premijeru drugog dijela filma "Dina", a na jednoj fotografiji pozirala je u najlonkama i korzetu koji je njen struk stisnuo do nerealnih promjera.

Pratitelji su odmah su reagirali na izgled popularne glumice, a neki su je prozivali za senzacionaliziranje poremećaja prehrane, dok su drugi branili njezinu mršavu građu.

''Možemo li ne normalizirati gladovanje?'', upitao je jedan korisnik.

''Očekivali smo bolje od tebe, iskreno. Mršavost nije šik'', rekla je jedna pratiteljica.

Neki su čak i upozorili 27-godišnju glumicu da ne objavljuje fotografije poput ove jer će ljude motivirati na izgladnjivanje.

No, drugi su joj stali u obranu.

''Ona ne promovira ništa, stari, pusti ženu na miru. Ako se njoj sviđa, a tebi ne, sasvim je u redu'', ''Svi žele više slobode za žene i da budu više osnažene, a kada se one odijevaju kako žele, odjednom su sve žene protiv nje. Vrlo licemjerno'', pisali su.

Je li Anya po vašem mišljenju pretjerala? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Anyu mnogi pamte po ulogama koje su je vinule među zvijezde u serijama ''Damin gambit'' i ''Peaky Blindersima''. No, njezin put počeo je još dok je bila tinejdžerica. Anyu je otkrio lovac na talente dok je još bila tinejdžerica, radila je kao model te je osvojila svijet glume, no nije mislila da je dovoljno lijepa da bi bila zvijezda. Mlada glumica probila se ulogom Emme po istoimenoj knjizi Jane Austen, a priznala je da je imala panične napadaje jer je mislila da je najružnija Emma u povijesti. Ipak, kaže da je htjela postati glumicom od svoje šeste godine. U to je vrijeme roditeljima i objavila da se želi baviti glumom.

Dio djetinjstva je provela u Argentini, a u London se preselila kada je imala osam godina. Nije znala pričati engleski i u školi su je zbog toga maltretirali.

Kada je imala 16 godina, otkrila ju je ista agentica koja je otkrila i Kate Moss. Samo dan kasnije potpisala je ugovor za prestižnu agenciju za modele te joj je to bila odlična startna pozicija i za svijet glume.

Prošle godine udala se za glazbenika Malcoma McRaea nakon dvije godine veze. Prema pisanju stranih medija 27-godišnja Anya je nosila vjenčanicu bež haljinu s velom, a neobična haljina, koja je vjerojatno bila izrađena po narudžbi, po sebi je imala izvezene ptice.

Godinu prije toga vjenčali su se kod matičara.

