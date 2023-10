Zbog jedinstvenog izgleda o sebi nije imala neko mišljenje, a sada živi život o kojem je nekad samo sanjala: "Jednostavno mislim da izgledam čudno"

Anya Taylor-Joy udala se za Malcolmom McRaea u Italiji i to godinu nakon što su se vjenčali u jednom matičarskom uredu u SAD-u.

Američka glumica Anya Taylor-Joy organizirala je raskošno vjenčanje s engleskim glazbenikom Malcolmom McRaeaom u Italiji, nakon dvije godine veze i nakon što su prije godinu dana sklopili brak kod matičara.

Zvijezda "Kraljičinog gambita" i "Pinky Blindersa" udala se Malcolma na raskošnoj ceremoniji u Italiji, pred okupljenim 150 uzvanika, među kojima su bile i supermodel Cara Delevingne i glumica Anna Julia Garner, glumac Nicholas Hoult te mnogi drugi.

Prema pisanju stranih medija 27-godišnja Anya je nosila vjenčanicu bež haljinu s velom, a neobična haljina, koja je vjerojatno bila izrađena po narudžbi, po sebi je imala izvezene ptice.

Glumica je prvi put javno progovorila o svojoj vezi s današnjim suprugom u travnju 2022. godine.

“Konačno sam pronašla nekoga tko će sretno sjediti u tišini sa mnom čitajući. Mi zapravo imamo 80 godina i 7 u isto vrijeme, i to jako dobro funkcionira. Vidim čitanje kao nešto što moram raditi, baš kao i on", izjavila je za britanski Vogue.

Par je prije godinu dana u tajnosti sklopio brak u jednom matičnom uredu u SAD-u jer im poslovne obaveze tada nisu dopuštale organizaciju vjenčanja iz snova.

Anyu je otkrio lovac na talente dok je još bila tinejdžerica, radila je kao model te je osvojila svijet glume, no nije mislila da je dovoljno lijepa da bi bila zvijezda.

"Nikada nisam, niti ću ikada o sebi misliti da sam lijepa. Mislim da nisam dovoljno lijepa sa bih bila u filmovima. Zvuči jadno i moj dečko me upozorio da bi ljudi mogli misliti kako sam bezobrazna što ovo sve govorim, ali jednostavno mislim da izgledam čudno. Ne želim ići u kino i pogledati svoj film, to ću napraviti prije. Ljepota činjenice da živiš u vlastitoj koži jest i to da si ne moraš gledati u lice", ispričala je Anya u intervjuu za The Sun.

Mlada glumica probila se ulogom Emme po istoimenoj knjizi Jane Austen, a priznala je da je imala panične napadaje jer je mislila da je najružnija Emma u povijesti. Ipak, kaže da je htjela postati glumicom od svoje šeste godine. U to je vrijeme roditeljima i objavila da se želi baviti glumom. Dio djetinjstva je provela u Argentini, a u London se preselila kada je imala osam godina. Nije znala pričati engleski i u školi su je zbog toga maltretirali.

"Nisam se osjećala ugodno u novom gradu. U Argentini je svugdje oko mene bilo zelenilo i onda sam se odjednom našla u velikom gradu u kojem se nisam uklapala, niti sam znala jezik", izjavila je jednom prilikom i dodala kako je često bila usamljena te je znala satima plakati u WC-u škole.

Kada je imala 16 godina, otkrila ju je ista agentica koja je otkrila i Kate Moss. Samo dan kasnije potpisala je ugovor za prestižnu agenciju za modele te joj je to bila odlična startna pozicija i za svijet glume. Obzirom da ima fotografsko pamćenje, to joj je puno pomoglo u čitanju i pamćenju scenarija. Ključni trenutak dogodio se kada je upoznala glumca Allena Leecha, koji je najpoznatiji po ulozi u seriji "Downton Abbey". Zapričali su se tijekom snimanja za magazin Love i on ju je upoznao sa svojim agentom, koji ju je odmah uzeo za klijenticu. Uskoro je dobila brojne manje uloge, pa i jednu u britanskoj seriji "Endeavour".

Kao 17-godišnjakinja se pojavila u horor-filmu "Vještica", koji joj je donio pozitivne kritike i nekoliko nagrada. Otad je nizala važne uloge među kojima je su one u popularnim serijama "Peaky Blinders" i "Minijaturist", ali najviše su o njoj svi brujali zbog uloge Beth Harmon u seriji "Damin gambit".

"Dok sam čitala scenarij, osjećala sam se kao da sebe vidim unutar tih stranica i lika. Dobro razumijem Beth", rekla je glumica. Unatoč velikom uspjehu u glumi, njezin privatni život nije bio baš lagan.

U jednom intervju je rekla da toksične veze baš pogode ljude i da je njezino samopouzdanje bilo uništeno u prošlosti. Svojedobno je bila zaručena za 13 godina starijeg glumca Eoina Mackena, nakon kojeg je bila u vezi s fotografom Benom Seedom, no čini se kako je pravu ljubav pronašla ipak pronašla s Malcolmom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte trenutak kada se Seve ozlijedila na koncertu, dobro se i snašla: "Srećom, samo sam zaradila krvavu ranu!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vlatka Pokos objavila video u kojem je njezina kratka haljinica otkrila previše: ''Ovo će mi biti na repeat cijeli dan''