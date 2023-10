Pogledajte trenutak kada se Seve ozlijedila na koncertu, dobro se i snašla: "Srećom, samo sam zaradila krvavu ranu!"

Severina se ozlijedila na koncertu u Osijeku, a video nezgode objavila je na svom profilu na Instagramu.

Severina je proteklog vikenda u Osijeku održala koncert za pamćenje o kojem se još priča, a sada je svojim pratiteljima na profilu na Instagramu otkrila da se na istom i ozljedila te objavila snimku nezgode.

"Svaki put i svaki put iznova želim zagrliti ljude koje vole moje pjesme i koji vole to što radim, jer su ljubav i emocije najvažnija, velika nit koja nas spaja i koja nam svima treba. Udarila sam o čeličnu konstrukciju i mislila sam da mi je pukla potkoljenica. Srećom, samo sam zaradila krvavu ranu, ali srce je puno. Hvala Osijek, hvala svim divnim glazbenicima i mom prekrasnom timu. Volim vas", napisala je Severina uz video.

"Uvijek ja kažem da ova žena ima ogromno srce", "Seve, ti si čudo", "Kraljica estrade i točka", "Kao i uvijek, najbolja", "Ja mislim da je ta čelična konstrukcija istog trena pukla", "Svaka čast na svemu", "Za divljenje je ovaj potez", komentirali su njezini obožavatelji koji već s nestrpljenjem iščekuju novi koncert.

Severina je u Osijeku nastupila nakon po prvi put nakon 12 godina, a u publici se nalazio i njezin sin Aleksandar.

'Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova - Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda i žao mi je što nismo bili u mogućnosti organizirati termine za još koncerata, ali obećavam Osijeku da ću doći uskoro ponovno, kao i svima koji su došli iz drugih gradova - da ću doći uskoro i u njihove gradove", izjavila je Severina.

A prije izvedbe pjesme ''Ostavljena'', Severina je zaplakala.

"Niste ok, imam šminku i ne želim plakat", našalila se suznih očiju. "Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao što to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet. Možda i jesam neki akcijski junak. Ali akcijskom junaku se događaju gluposti", rekla je.

Inače, Aleksandar jako voli ići na mamine koncerte, a nedavno ju je za jedan koncert molio da povede i prijatelje - čime se Seve pohvalila na svom Instagramu i pokazala kako im je organizirala bus sa tetom čuvalicom.

