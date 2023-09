Severina zbog sina plakala na bini u Osijeku: ''On i danas misli da ja spašavam svijet, možda ja i jesam akcijski junak...''

Severina je održala koncert za pamćenje u Gradskom vrtu u Osijeku, a u publici se nalazio i njezin sin Aleksandar.

Pjevačica Severina nakon punih 12 godina, zapjevala je u Osijeku i priredila svojoj publici večer o kojoj će se još dugo pričati.

No, jedna posebna osoba nalazila se među brojnim ljudima, a to je njezin sin Aleksandar koji joj je najveća podrška na zadnjih nekoliko koncerata.

''Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova - Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda i žao mi je što nismo bili u mogućnosti organizirati termine za još koncerata, ali obećavam Osijeku da ću doći uskoro ponovno, kao i svima koji su došli iz drugih gradova - da ću doći uskoro i u njihove gradove", izjavila je Severina.

A prije izvedbe pjesme ''Ostavljena'', Severina je zaplakala.

"Niste ok, imam šminku i ne želim plakat", našalila se suznih očiju. "Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao što to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet. Možda i jesam neki akcijski junak. Ali akcijskom junaku se događaju gluposti", rekla je.

Inače, Aleksandar jako voli ići na mamine koncerte, a nedavno ju je za jedan koncert molio da povede i prijatelje - čime se Seve pohvalila na svom Instagramu i pokazala kako im je organizirala bus sa tetom čuvalicom.

