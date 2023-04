Klapa Cambi otkriva kojem su nogometašu Hajduka otpjevali pjesmu na svadbi, a i što ih veže s Jasnom Zlokić!

"Neću se pridat" - naziv je novog singla Klape Cambi koji je publika dugo čekala. Nakon pauze koju su Cambijevci napravili, ponovno se okupila "zlatna postava" članova. Zašto su odabrali baš ovu pjesmu, kojem nogometašu Hajduka su otpjevali pjesmu na svadbi te što ih veže s Jasnom Zlokić, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin!

Nakon dvije godine otkad se ponovno okupila, kako ih nazivaju, zlatna generacija Klape Cambi, odlučili su svoju publiku počastiti pjesmom ''Neću se pridat''.



''Puno je poruka u životu vezano uz to. Možemo gledati na nas koji se nećemo predati u smislu sve što smo prošli kao klapa kroz 35 i plus godina šta smo prošli. I osobne transformacije, veliko je to razdoblje, u jednom si trenutku ušao u Klapu Cambi bio si mladić, sad si već čovjek'', govori Hrvoje Lozančić iz Klape Cambi.



Klapa Cambi u jednom trenutku mijenjala je svoje članove, no nisu željeli da se o razlozima govori u medijima. Sada poručuju - upravo su onakvi kakvi trebaju biti.



''Svatko je išao u neku svoju fazu glazbenog djelovanja. Došlo je nakon korone spontano na nekom okupljanju, shvatiš da je to to, da je to društvo s kojim najbolje pjevaš. Teško je odoljeti glazbi. Glazba je čak i iznad osobnih odnosa među ljudima, draže ti je pjevat nego da ti možda do sebe taj trenutak nije drag ali drago ti je s njim pjevati'', objašnjava Hrvoje Lozančić.



''Ne more mi bit'', ''Od zipke do križa'', ''Kriva kata'', ''Do pobjede'' - samo su neki od velikih hitova koji su Cambi vinuli u sam vrh klapske pisme.



''Zreliji smo kao ljudi, mirniji i složniji, razumimo se i svi smo u nekim istim kolosjecima. Ne možemo sami sebi dozvoliti na nekom koncertu, nema šlepanja, nema manjeg ili bitnijeg koncerta ili važnijeg auditorija. Ostavljamo taj pečat nadamo se još uvijek Klape Cambi koji je težak i sam za sebe zadao nekakav standard da ne uvrijedim nikoju drugu klapu'', kaže Hrvoje.



U pauzi od snimanja novih pjesama, diskografski nisu htjeli mirovati, pa su obradili dvije pjesme Jasne Zlokić ''Pjesmo moja'' i ''Povedi me'', a upravo druga Jasnina pjesma za njih ima posebno značenje.



''Jer je to bio prvi ples trenutno najdražeg igrača splitskog Hajduka inače je porijeklom ovdje iz Kaštela i mislim da će svi znati tko je. Marko Livaja je jedan jedini, to je bila suradnja i ideju do kraja smo razradili sa našim prijateljicama iz grupe Providenca'', govori Hrvoje.



Nakon pjesme ''Neću se pridat'' na čekanju je još jedan sigl koji nestrpljivo žele ponuditi publici, ali su i u velikim pripremama za ljetnu glazbenu sezonu.



''Lani smo u razdoblju preko ljeta od 1.6. do 1.09. imali 56 koncerata i treba obaviti kondicijske pripreme i na tome sad radimo, zaista o probama, druženju i nekako kako već nomadi jedva čekamo da se kola pokrenu'', priznaju.



Radno ljeto je pred Klapom Cambi, a to je znak za samo jedno – mnogi će uživati u njihovim već sad bezvremenskim hitovima.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.