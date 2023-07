Kći nekadašnje Divasice krenula je maminim stopama, pogledajte u kakvu je ljepoticu izrasla ova djevojka!

Topla ljetna večer izmamila je mnoge Zagrepčane i njihove goste ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Ondje su ih pjesmom dočekali glumci ansambla te obilježili kraj sezone. Pjesmom je mnoge dirnula Gita Hajdarhodžić, kći nekadašnje Divasice Maje Vučić. Što Maja kaže na njezin izbor, zašto je posljednjih dana ponosna Jelena Perčin te koja je glumica na medenom mjesecu, donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

Veselo i emotivno bilo je u subotu ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Glumci i glazbenici zapjevali su te nizom pjesama opisali ljubav prema Zagrebu.



''S obzirom da je Zagreb jedan od najopjevanijih gradova, mi smo došli na ideju da napravimo jedan hommage gradu Zagrebu spominjući sve najvažnije kompozitore, tekstopisce, bendove, umjetnike, svi koji su dali hommage gradu Zagrebu'', objasnio je Nikša Kušelj.



''Meni osobno kao Zagrepčaninu je zgodno to što smo se baš posvetili zagrebačkim temama. Osim krasnih pjesama tu će biti krasni ljudi, krasni izvođači znači dramski glumci koji pjevaju i koji su fantastični'', dodao je Ante Gelo.

Koncert je nosio naziv Vraćam se Zagrebe tebi, prema pjesmi koju mnogi zapjevaju kad se, primjerice, vraćaju kući s odmora...



''Uvijek, uvijek kad dolazim, vraćam, uvijek pjevam tu pjesmu stvarno uvijek. Nosiva je, divna je prekrasna. Ima jednu svoju divnu divnu emociju. Zapravo mi je jako bliska i draga'', rekao je Nikša Kušelj.

''Lijepo je čut Dubrovčanina, to je kao da ja kažem da ja uvijek pjevam ''Ja sam gusar s Porporele''. Kad se vraćam u Zagreb ja pjevam uvijek - Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče'', objasnio je Ante Gelo.



''Ovo smiješno zvuči ali to uvijek dođem, kad vidim ono Savu ili nešto - onda ide Vraćam se Zagrebe tebi..baš se veže uz neka dobra vremena u Zagrebu, od mojih studentskih dana, tako da će uvijek biti aktualna'', dodala je glumica Iva Jerković.

Već treću godinu - ovo je koncert kojim se obilježava kraj sezone.



''Ja volim zapravo te stare šansone o Zagrebu dapače i ono Zagreb je moj grad, ja sam tu već više od 20 godina i jako se veselim večeras mislim da smo lijepu stvar napravili'', rekla je Jelena Perčin.



''Meni je ovo prvi put. Ja nisam bio na prva dva koncerta, osim što sam bio tu s ekipom plesao i zezao se. Tako da moram reći, malo me tremica ali ok'', priznao je Filip Vidović.

Svoje glazbeno umijeće na gitari pokazao je i glumac Igor Kovač.



''Bila je kosa do struka, metal bend, punk bend. Da živim cijeli život s gitarom, to mi nije nešto novo, ali evo prvi put zapravo sviram s bendom i orkestrom, to mi je velika stvar'', rekao je.

Posebnu je ulogu imala bivša članica grupe Divas, danas psihologinja Maja Vučić.



''Malo su me zvali u pomoć, da se neki vokali slože, aranžmani i kako sam ja s njima prijateljica već dugi niz godina i kćer mi pjeva tu, prošle godine sam isto tako volonterski uskočila a i to je moja ljubav na kraju krajeva'', priznala je Maja.

Ljubav prema glazbi gaji i Majina kći Gita, koja je i lani na ovakvom koncertu pokazala svoj talent.



''Zanima me i kazalište i film i glazba i naravno da to sve i spojim u nekom trenutku kad mogu i odvojeno mi se isto to sve sviđa, tako da vidjet ćemo koji će bit moj put, to ne ovisi samo o meni, ali ja bih voljela sve skupa raditi i tako se dalje školovat. A mama i ja puno pričamo o glazbi, puno slušamo glazbe skupa, ne damo si baš jedna drugoj toliko komentara jer opet je to odnos mama kćer i ne shvaćam je toliko profesionalno koliko neke druge ljude, ali lijepo mi je kad mi da neki komentar uvijek pokušavam to uvažiti'',priznala je Gita Hajdarhodžić.



''Mislim da je umjetnost njezin put jer je zbilja svestrana i sjajno pjeva to je bez daljnjega. Ja joj ne dajem neke glazbene savjete ona ima tu muzičku inteligenciju jako izraženu, samokritična je vrlo, što me pita to joj kažem, a kad ne traži savjet onda šutim. Dajem joj poslovne savjete - mislim da sam ipak tu puno bolja od nje'', otkrila je Maja Vučić.

Svoj ponos ne skriva ni Jelena Perčin. Njezina kći Lota nedavno je osvojila prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske u preponskom jahanju.



''Lota je potpuno zaljubljena u konjički sport, malo mi je stresno jer je to težak sport i zapravo riskantan, ali sad mi je već kasno za to. Sad je nju ponijela njezina strast, a ja tu mogu biti samo podrška'', govori Jelena Perčin.

Na pozornici je još jednom oduševio glumac Lovro Juraga, za kojeg mnogi priželjkuju da snimi svoju pjesmu.



''Definitivno da, ali mislim pitanje je vremena i trebam se ja još uvježbati koliko god to dobro zvučalo nekom laičkom uhu i dalje neki ljudi s kojima ja radim i surađujem, čuju da nije to sasvim savršeno i radit ću na tome'', zaključio je Lovro.

Zablistala je i Iva Jerković. Glumica zagrebačkog HNK nedavno je izgovorila sudbonosna da otorinolaringologu Ivanu Oreškom.



''Sve je lijepo, to je sve što imam za reći. Medeni mjesec još uvijek traje i ne završio'', otkrila je Iva.

U posljednje vrijeme se mnogo govori i o ljubavnom životu glumca Filipa Vidovića.



''Ja na to nikad nemam komentara, nek se priča što se priča'', zaključio je Filip.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Bujna Slavonka koja više i ne zna točnu veličinu košarice svog grudnjaka, zbog svojih oblina hit je i u svjetskim medijima!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Dikan objavio fotografiju s misterioznom damom, pozirao je u njezinu naručju: "Da samo znate kako mi je lijepo!"