Ljetna ljubavna inventura domaćih zvijezda! Tko se kupa u moru ljubavi, a kome su to potonule sve lađe?

Vrijeme je za ljetnu ljubavnu inventuru domaćih zvijezda. Ella Dvornik medijima je napokon otkrila da se rastaje, a glumac Marko Petrić i pobjednica Plesa sa zvijezdama Valentina Walme pripremaju vjenčanje. Zajedničke fotografije su objavili i Iva Šarić i Bruno Petković, a šuška se i o novoj ljubavi domaće glumice s titulom najljepše Hrvatice. Tko se ovog ljeta kupa u moru ljubavi, a komu su potonule lađe, za IN Magazin je istražio Davor Garić.

Ljeto 2023. Ella Dvornik pamtit će po kraju ljubavi s britanskim poduzetnikom Charlesom. S ocem svoje djece bila je u braku od 2019. godine Iako detalje svojeg života na društvenim mrežema dijeli bez zadrške, o razvodu i problemima u braku nije govorila pa su se po kuloarima prepričavali različiti scenariji. Medijima je sada otkrila da je proces rastave u tijeku, a fokus joj je na njihovim kćerkicama.



"Ja sam dosta opušten roditelj i nadoknađujem neke stvari koje su meni u djetinjstvu falile, kad uđem u dućam s igračkama više ne znam kupujem li njima ili sebi! Zabavno nam je, ali ima trenutaka kad ne možeš više! Ova se dere, ona se dere, pa te pitaju isto pitanje 30 puta, ''Mama, mama, mama'' - stojim kraj tebe, što želiš?''. Tako da ima tih nekih trenutaka koje sad shvaćam, što su mi ljudi govorili prije, ali mislim da je to normalno svima", izjavila je Ella u jednom od prijašnjih razgovora za IN Magazin.

I atraktivnu Žanamari obožavatelji rijetko vide sa suprugom Mariom, no zabrinutim pratiteljima pjevačica je odgovorila da mnoge stvari zbog prirode posla rade odvojeno. Koja je njihova tajna ljubavne iskre i nakon deset godina braka?



"Stvarno je teško nekad, pogotovo kad imaš dijete koje je omni present u životima i stalno nešto hoće, tvoju pažnju, njegovu pažnju, dosta je teško ali ja imam neke svoje rituale. Čak i neka kavica u krevet može biti romantična", izjavila je Žanamari.



''Bez princa, dvorac je samo hrpa kamenja! Moj princ Franz Schillinger ostvario mi je san!'' - napisala je Snježana i otkrila da sa suprugom živi svoje snove.



"Dovoljno smo odrasli da se ne moramo trpit ni iz kojeg razloga, ni zbog djece, ni zbog stana, ni zbog kredita i onda stvarno kad to izabereš onda se trudiš. Meni se svi smiju jer ja njemu svako jutro serviram doručak kao da je u restoranu, ali ja to uživam radit. Ja to ne bi radila za nekoga ko mi ide na živce. Ja znam da to njemu nešto znači i on meni vrati na drugi način", otkrila je Snježana.



Po medijskim se kuloarima šuška da su ljubavnu romansu navodno započeli glumica Tara Thaller i njezin plesni partner Mateo Cvenić, no pričekat ćemo da se par i službeno oglasi. Nema dileme vole li se Tony Cetinski i njegova Dubravka. I ovog ljeta svaki trenutak provode zajedno.

"Njegov duh i moj duh to su dva brata blizanca, i oni se tu razumiju u potpunosti, i ja jednostavno ne znam bez Tonyja! To je jasno svima, ja msilim da je to svima jasno - ja ne znam, niti želim, mogu i hoću bez Tonyja, ne! Ja nisam baš ovako da govorim javno, ali moj suprug meni znači sve! Moj život, moje sve. On je moj centar svijeta, sve se vrti oko njega i za njega", priznala je Dubravka jednom prilikom.

Ovog su ljeta osvanule i zajedničke fotografije, prema mnogima, jednog od najljepših domaćih parova Ive Šarić i Brune Petkovića, a glumac Marko Petrić i njegova zaručnica, pobjednica ''Plesa sa zvijezdama'' Valentina Walme, ljeto provode u pripremama za vjenčanje.



"Ja sam toliko ponosna na Marka jer zaista ima toliko puno talenata. Oism glume i plesa, i crtanja i pjevanja on je stavrno jedan kmpletan muškarac i jako sma ponosna na njega", priznala je Valentina.

''Nikad necu zavoljeti ovaj dio dana kad moram reći: Ljubavi, mama sad ide raditi!'' - napisala je Maja i otkrila koliko joj teško pada svaki rastanak sa sinom. Obitelj je stacionirana u Istri, odakle Maja putuje na koncerte diljem Lijepe naše.

''I onda ja putujem, a muž i beba ostanu. Ja idem gore-dolje, ali opet ono, čim otpjevam, vraćam se njima. I ove godine pala je odluka na Umag, u jednom prekrasnom resortu smo. Dijete uživa, dva mjeseca na moru", otkrila je Maja.



Baš kao što i vremenske prilike ovog ljeta variraju od oluja do toplinskih valova, tako je očito i u ljubavnim životima domaćih zvijezda.

