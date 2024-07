Kako je zagrepčanka Paula postala Guinness rekorderka: ''Došla mi je trenerica, kaže ima netko gore tko te gleda...''

Nakon što je pojela dvije mrkve, oborila je svjetski rekord. Simpatična rekreativka Paula upisala se u Guinnessovu knjigu rekorda s čak 62 marinca u tri minute. Kako je uopće došla na tu ideju i što poručuje ženama koje se boje dizati utege da ne bi imale velike bicepse, ispričala je našoj Sanji Jurković za Inmagazin.

Za nju je to bio tek još jedan običan dan…

''Otišla sam na posao normalno, to me svi pitaju, kao kaj, ja onak, da, otišla sam raditi, normalno sam odradila svoj smjenu, došla sam doma, jedino sam ručala na poslu, a ne poslije, da ne bi bilo, haha, došla sam doma i onak ako legla i razmišljala ''Bože, pa ti ćeš sad stvarno ići rušiti rekord?'', priča Paula Puđak.

A nakon toga je pojela dvije mrkve i oborila Guinnessov rekord. 62 marinca u tri minute Pauli su donijeli certifikat svjetskog rekorda.

''Došao je Josip s idejom da je nekakav njegov prijatelj rekao da može 700 marinaca u sat vremena, tako neka fora je bila. Kaže, ja sam rekao da imam curu koja može i više od toga. Ja kažem pa može, kao iz topa, samo da mi je neki izazov, da se sama sa sobom natječem. Radili smo tako po par minuta marince, sprollove, i uvijek bi ja radila neki ogromni broj, ja sam uvijek mislila da mogu i cure, ali im se ne da, nije im dan, ovo ono, jer ja bi došla i onda bi dala maksimum'', priča.

I iako je ona ta koja je marince odradila, za rekord može zahvaliti treneru Josipu jer je, kako kaže, on odradio sve ostalo.

''Da, trener koji je zapravo otkrio taj moj talent, ajmo reći, da ja mogu zapravo te marince. I to samopouzdanje koje mi je ulio uopće, da sam ja stvarno svjesna sada da ja to mogu, ali i dalje mi nije jasno da netko to ne može toliko'', priča.

Imajte na umu da je ovo samo jedan marinac, Paula je u tri minute ugurala još 60 komada.

Sklek, čučanj, skok ili tzv. marinci su, naime, služili pri selekciji američkih vojnika u prošlosti, a danas su odlična kondicijska vježba za cijelo tijelo.

Ova 24-ogodišnja studentica prava okušala se i u plesu i u nogometu, a na nagovor prijateljice prije 7 godina je prvi put ušla u teretanu. Danas je, šali se, ljuti kad čuje da žene izbjegavaju utege zbog straha od velikih bicepsa.

''Da, dižem jako puno utega i jako dugo, ali nemam apsolutno nikakvih muških oznaka na sebi, bar ja mislim. Cure misle da će se nabildati valjda u mjesec dana vježbanja, izbjegavaju, ja se šokiram svaki put kad dođe neka nova cura, dok se njoj objasni da će joj tijelo ostati bolje i samo još bolje, prođe, ma možda čak i prestane trenirati. Ma to je samo način da se izbjegne treniranje, neke izlike i izgovori'', priča Paula.

Prošle je godine ostala bez oca i upravo je u teškim trenucima pronašla najveću motivaciju.

''Tata je bio osoba koja meni ne bi rekla bravo, ti to možeš, nego bi rekao ja sam znao da ćeš ti to dobro napravit. On je isto bio sportski tip više i to me isto motivira i gura me, baš prije nego što sam išla obarati te tri minute, mama je isto bila i brat, i došla mi je trenerica i kaže ima netko gore tko te gleda, ja sam se tu raspala, i onda sam rekla samo malo, dajte mi dvije minute, zaustavila sam se i onda sam otišla oboriti rekord'', zaključila je.

