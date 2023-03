Kada Amorove strelice ne biraju vrijeme i mjesto, doznajte kako su se upoznale naše zvijezde!

Nakon prekida s Petrom Grašom mnogi su pjevačici Danijeli Martinović željeli novu ljubav. Zato se pozitivne reakcije ne stišavaju otkad je sa zaljubljenim izrazom lica uhvaćena u šetnji s kriminalističkim inspektorom Josipom Plavićem. Ovaj happy end ekipu In magazina naveo je da se prisjeti kako su naše zvijezde upoznale svoje životne partnere.

Uspjeha na poslovnom planu Danijeli Martinović ne nedostaje. Iza jedne od omiljenih domaćih pjevačica brojni su hitovi poput ''Da je slađe zaspati'', ''Zovem te ja'' ili ''Pleši sa mnom''. Na Eurosongu '95., još uvijek s Magazinom, osvaja šesto, a tri godine kasnije, kao solo pjevačica, visoko peto mjesto.

No napokon joj je svanulo i na privatnom planu. Za jedan domaći tjednik otkrila je kako joj je srce osvojio kriminalistički inspektor Josip Plavić, a spojila ih je njezina prijava o krađi identiteta. Sretni par više ne skriva svoju ljubav, a početak ljubavne priče zasigurno će zauvijek pamtiti. Neobične i sudbinske trenutke u kojem ih je pogodila Amorova strelica otkrile su nam brojne domaće zvijezde. Tako se u Ivicu Propadala, dvadeset i osam godina mlađa supruga, zaljubila na koncertu Teške industrije.

''Promislila sam kad bi ljudi bili predmeti, ja bi voljela biti gitara i to ne bilo koja nego ta oko njegovog vrata koju je on tako nježno svirao'', rekla je Dragana Todorović Propadalo.

Nakon koncerta prišla je zajedničkom prijatelju i zamolila da ih upozna.

''Ja sam rekao, znaš li ti koliko ja imam godina, a ona je rekla - meni to uopće nije važno'', prisjetio se Ivica Propadalo.

Uostalom, prava ljubav ne poznaje granice. Zna to i naša lijepa plus size manekenka Lucija Lugomer. Ljubavna priča sa suprugom Danijelom Grlićem počela je njezinim komentarom na objavu u kojoj je tražio radnike.

''Ja se nisam javila kao osoba koja bi bila njegov radnik, već kao osoba koja mu je čestitala zato što je tražio ljde koji su voljni raditi bez ikakvih diploma i ne znam što sve ne, i onda je on počeo pisati i tako riječ za riječ i eto nas'', ispričala je Lucija Lugomer.

Like na društvenoj mreži do braka je doveo i glumca Dušana Bučana.

''Sara je lajkala jednu fotku, ja sam rekao hvala, i onda je krenula komunikacija i eto trajala'' prisjetio se Dzšan Bučan.

Zajednički prijatelj presudan je bio i u slučaju Alme i Amara Bukvića.

''Upoznali smo se na rođendanu od prijatelja, zajedničkog Damjana Rudeža. On je moj jako dobar prijatelj i njezin jako dobar prijatelj, tako da smo sad obiteljski frendovi'', ispričao je Amar Bukvić.

''Ja sam znala da je on jedan glumac, imala sam zapravo krivu predodžbu o njemu, da je nekakav ženskaroš i tako, ali bio je uporan. Idemo na kavu, idemo van, izađi sa mnom i tako je trajalo to dosta, idi, idi, idi, i evo me, hvala mu'', ispričala je Alma.



Poznati glumac Goran Grgić i njegova supruga Ivana svoju ljubavnu priču započeli su prije gotovo trideset godina u kazalištu.

''Bila je biljeterka, kasnije je gledala moje predstave, bila je vjerni gledatelj, možda najveći obožavatelj i tako se to pretočilo u ljubav i u brak'', prisjetio se Goran Grgić.

Kako god da je vaša priča počela, nadamo se da će ispisati najljepše ljubavne stranice.

