Kad nije na pozornici, Jole je jednostavan obiteljski čovjek: ''Jesam li prije šest dana vadio krumpire, jesam, to meni odmara glavu''

Glazbeni hit, kupanje i veselje rada na obiteljskom imanju, sastojci su za sjajno ljeto najveselijeg pjevača. Joško Čagalj Jole duša je svake zabave, a novim hitom ''Miško moj'' već je osvojio srca publike. Kako se opušta od nastupa na kojima publika pleše od prvog takta, zašto se ovog ljeta kupao više nego ikad prije i što ovih dana radi na polju, otkrio je Ani Veli za In magazin.

''Ja imam poštapalicu već desetak godina, mene kad netko zove - ej miško moj, pliško moj, i govori Huljić, sad ću ti napraviti pjesmu ''Miško moj', ja govorim nemoj molim te, jesmo se dogovorili da ćemo raditi jednog ozbiljnijeg Jolu'', objasnio je omiljeni Jole nastanak svog novog ljetnog hita.



''Kaže on - bit će ozbiljna pjesma, ozbiljno ćeš morati pjevati, bit će ozbiljan tekst, ali ću ti ubaciti miška'', prepričao je Jole svoj razgovor s Tončijem Huljićem.

I tako je nastao ljetni hit Miško moj i nešto drugačiji Jole koji, unatoč ozbiljnosti, tjera na ples i veselje.

I Jolin sin pokazuje interes za glazbu.

''On već ima klavijature i gitaru, bubnjeve, sad već moram ići kupiti trubu, ali sam mu objasnio da ljeti ne rade dućani jer nam je probio bubnjiće s bubnjevima'', šali se Jole.

Nema te zabave koja može proći bez barem jednog Jolinog hita, a najčešće i mnogo više. Ne čudi stoga da je toliko tražen ovog ljeta. Zatekli smo ga u Brijesti na Pelješcu, gdje je rasplesao publiku svih generacija.

''Ja uvijek dam sve od sebe, trudim se uvijek kao da sam prvi put u životu izašao na stage, najvažnije je da me služi zdravlje, ne samo mene nego i moje momke oko mene, ja jednostavno to volim'', zaključio je Jole.

Kada nije na pozornici, Jole se od hitmakera pretvara u jednostavnog obiteljskog čovjeka. Slobodne trenutke rado provodi na obiteljskom imanju u Zagvozdu.

''Ja nisam svaki dan u polju, ali jesam li prije pet, šest dana vadio krumpire, jesam, i meni to odmara glavu. Nekome je to naporno, ali ja volim pomoći svojim roditeljimai braći. To mi je zadovoljstvo, to je moja didovina, i tako nekako pokušavam djeci objasniti i odakle je taj pomfri i lešo krumpir, i hvala Bogu da još imamo 80 posto svega, najviše zahvaljujući mojim roditeljima'', priča Jole.

Uz nastupe i rad na djedovini pronađe vrijeme i za djecu te suprugu Anu, za koju uvijek ističe koliko mu znači.

Kad napuni baterije, vrijeme je za ljetne radosti.

''Odvesti maloga ujutro na more prije nego što počnu one velike vrućine, on se voli kupati, ja ne znam jesam li se ikad u životu sunčao koliko ovo i prošlo ljeto'', priznaje Jole.

A s plaže uskače u automobil i s pratećim bendom Bolerom osvaja obalu. Slijede Brač, Malinska, Ugljan, Pašman i Škabrnja. Uz Jolu, veselja sigurno neće nedostajati!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.