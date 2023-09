Jeste li znali zašto su Simpsoni žute boje i tko je stvarao prepoznatljivu uvodnu glazbu animirane serije? Saznajte sve zanimljivosti u intervjuu s njihovim producentom!

Oni su peteročlana obitelj koja živi u izmišljenom gradu Springfieldu. Parodiraju američku kulturu, a osvojili su srca gledatelja diljem svijeta. Oni su Simpsoni, a u Rovinju je proteklih dana boravio jedan od njihovih tvoraca - producent David Silverman. Tom prilikom dao je intervju našoj Matei Slogar za In magazin i otkrio brojne zanimljivosti. Zašto su likovi u seriji žute boje, kako su Simpsoni uspjeli opstati čak 34 sezone te kako je nastala prepoznatljiva uvodna glazba.

Prva epizoda Simpsona emitirana je 17. prosinca 1989. i odtad su ušli u domove milijuna ljudi diljem svijeta. Gotovo da nema osobe koja nije čula za Homera, Marge, Lisu, Barta ili Maggie, a i oni su se tijekom godina mijenjali.



O toj tematici najveći stručnjak je američki animator i producent The Simpsona - David Silverman. Na Weekend Media Festivalu u Rovinju održao je predavanje o kultnoj seriji, koja je pravi fenomen, a dosad je emitirana u čak 34 sezone.



''Mislim da to nije nitko predvidio. Mislili smo da stvaramo smiješan, malo drugačiji show i mislili smo da će dobro proći kod kritičara, ali nismo znali kako će ga publika prihvatiti. Nadali smo se da će dobro proći, ali i na početku nas je jako iznenadilo - wow ljudima se ovo jako sviđa!'', rekao nam je David Silverman, producent The Simpsona.



Ne samo da im se sviđa, već su Simpsoni postali najdugovječnija američka animirana TV serija.



''To što su žuti je sigurno pridonijelo, a zasigurno i to što su smiješni. Mislim da je to jedna kontantna kulturološka referenca i avanture obitelji koja se voli bez obzira na sve što prolaze, možda to rezonira s ljudima'', govori Silverman.



Gledatelji obožavaju peteročlanu obitelj koja živi u Springfieldu, a mnogi su se zasigurno barem jednom zapitali - zašto su Simpsoni žuti. David nam je otkrio tajnu:



''U početku smo radili kratke Simpsone za Tracy Ullman show i naša stilistica za boju Geory Pelucy se zvala, je primijetila da Bart, Lisa i Maggie nemaju liniju gdje počinje kosa. Željela je pronaći boju koja funkcionira za boju kose i boju kože istovremeno. Odlučila je da bi žuta bila izvrsna. Ne tako davno, prije možda 4-5 sezona, se Bart našalio i rekao: Govoreći o kosi, gdje moja kosa počinje, a gdje završava?'', priča Silverman.



Kao u svim animiranim serijama, i ovi likovi ručno su crtani. U počecima su imali itekako grube linije, a tijekom godina estetski su ih dorađivali.



''Tijekom ranijih sezona, ljudi su učili kako crtati likove, napredovali su, raspravljli smo što izgleda bolje ili ovo je bolji izgled za Lisu, Bart bolje izgleda ovako. Neki su likovi bili ogromni pored Homera, morali smo ih smanjivati kako bi izgledali da su svi iz istog svemira'', priča Silverman.



Ovaj je producent dio Simpsona od samih početaka. S vremenom je tehnologija napredovala, a evo kako je to izgledalo nekad:



''Na počecima kad smo bili u Tracy Ullman showu, radili smo samo ja i Wes Archer i to je bilo to. Samo nas dvojica i animirali smo, čistili crteže, radili pozadinu, sve. To nismo tad shvaćali, ali radili smo sve. Trebalo nam je 60-80 sati tjedno ali bili smo zagriženi da to radimo, ako ništa dobro će nam doći u životopisu'', kaže David.



Na sve detalje uvijek se pazilo, pa tako i na prepoznatljivu glazbu. Sve je stvarao pravi orkestar od čak 38 instrumenata.



''Promijenilo se odtad ali i dalje radimo izvrsnu originalnu glazbu. Orkestar više nije toliko velik, ali tijekom dugo vremena to je bio velik orkestar. I to je lijepa stvar jer većina showova u prošlosti kad su animirali često imaju glazbenu banku kojom se koriste. Ali mi uvijek imamo originalnu muziku'', objasnio je.



Davida smo za kraj pitali kako je moguće da je ova kultna animirana serija predvidjela brojne događaje na svjetskoj razini:



''Za to imamo vremenski stroj, ali ne mogu vam reći više o tome'', našalio se.



Predavanje ovog simpatičnog producenta Simpsona, kao i sva predavanja i panele koji su održani na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu, možete pogledati na EON TV-u. Jer iskustvo Weekenda 16. sada je dostupno i iz udobnosti vaše kuće.

