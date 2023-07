Rozga nam je otkrila kako je njezina sestra komentirala svoju fotografiju koja se pojavila u javnosti nakon što je bila gošća na jednom događanju

Davnih je dana Jelena Rozga rekla kako više neće nastupati na festivalima, no prije deset dana ipak je nastupila na jednom. Ondje je otpjevala pjesmu ''Idi ti'', koja ju je, kaže, već na prvo slušanje rasplakala. Što su na sve rekli njezini roditelji te kako joj je sestra Julija komentirala svoje pojavljivanje u javnosti, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN mgazin.

Iako je u 27 godina karijere otpjevala mnogo lijepih pjesama, posljednja ''Idi ti'', koju je Jelena Rozga izvela na Melodijama Jadrana, za nju je posebna.



''Pjesmu kad sam prvi put čula zaljubila sam se u glazbu. A onda je Vjekoslava to sve začinila s najljepšim tekstom možda u mojoj karijeri. Rasplakala sam se naravno dok sam čitala tekst i ušla sam sljedeći dan u studio kao da snimim demo, a demo smo na kraju ostavili kao final. Kad ti nešto legne, kad je to sve na prvu'', priča Rozga.

Čista emocija - upravo je tako opisuju i obožavatelji, zahvaljujući kojima se pjesma našla i na YouTube trendingu.



''Prvo Tonči se začudio što ću ja uopće ići na festival jer sam se ja davnih dana oprostila od festivala i svega međutim nešto što je napravio Tomislav Mrduljaš ove godine nisam mogla odbit i govorim Huljić, ja govorim Tonči napiši mi pjesmu koju možeš samo ti i Vjekoslava napravit i da je vokalno baš onako teška, on govori OK. On takve pjesme ja mislim piše lijevom rukom, balade i stvarno u dva dana i ovako je išlo...'', objasnila je.

Na Melodije Jadrana podržati su je došli i roditelji.



''Mama i tata su naravno čuli pjesmu, u procesu dok je još bila, ali ono što je doživjela da njezinoj kćeri pljeskaju usred pjesme, ona je bila presretna naravno, oči pune suza kao i svaka ponosna mama'', priča Rozga.

Jelena svoj privatni i obiteljski život brižno čuva pa je malo obožavatelja znalo da ima sestru Juliju. Julija se nedavno pojavila na jednom eventu, a njezina je fotografija odmah izazvala veliko zanimanje javnosti.



''Nije joj bilo baš ono kao, ali na kraju je rekla ali baš sam dobro ispala na slici. Kao i svaka žena znaš ono...'', ispričala je Rozga.

Zbog brojnih projekata na kojima je lani radila bila je zabrinuta za svoje zdravlje jer, poput mnogih, i nju muči štitnjača.

''Prije nekih 10-ak dana sam išla na kontrolu i hvala Bogu sve je dobro'', rekla je.

O svojem izgledu i zdravlju vodi računa pa se tako, za razliku od mnogih, u vrućim ljetnim danima ne sunča.



''Vidi me, bijela kao sir. Ne volim sunce, izbjegavam sunce zbog kože jer sam presvijetla i uglavnom pocrvenim, ovako bijela ili ko rak crvena i da me to peče danima, pa onda ću bit nervozna, neću moći ići na koncerte i bit ću grintava ustvari, kome trebam grintava'', govori Rozga.

Poznato je još i da Jelena kasni, zbog čega je prijatelji često zezaju.



''Manje sve sam bolja i bolja. Mislim ne znam dobra sam, nisam najbolja ali sam sve bolja'', priznala je.

Ovo ljeto provest će radno, a mnogo je još planova koje želi ostvariti.



''Puno je nastupa, puno je koncerata, a onda na jesen opet nastavljam s turnejom ''Minut srca mog'' i radim novu pjesmu, nekakve planove imamo stvarno lijepe, ali o tom potom'', rekla je Jelena te dodala.



''Naravno da ima želja, pa idemo dalje s turnejom. Stvarno sam se iscrpila u prošloj godini, em akustični album, em cijela priprema oko turneje. Sad nastavljamo dalje i baš se radujem svemu tome'', zaključila je Rozga.

