Evo što je zaručnica jednog od najbogatijih na svijetu imala za poručiti iz Dubrovnika, prošetali su ulicama bez velike pompe!

Luksuz je prava riječ za opisati ekskluzivni odmor Jeffa Bezosa i njegove djevojke Lauren Sanchez u Dubrovniku. Na spektakularnoj superjahti usidrili su se ispred zidina te mamili uzdahe i mještana i turista. U điru Stradunom paru su društvo pravila i neka od najpoznatijih lica svjetske scene, a s kim su sve krenuli u đir Stradunom, u prilogu IN Magazina otkriva Ana Vela.

Za dašak svjetske zvjezdane prašine i nezaboravnih trenutaka na dubrovačkom Stradunu zadužen je milijarder Jeff Bezos. Da su veliki ljudi jednostavni često čujemo, a upravo je to dokazao i on koji se bez ikakve pompe prošetao stradunom sa svojom svitom. Bila je tu i planetarno poznata pjevačica Katy Perry, nažalost izjave nisu davali no snimanje im nije smetalo.

Da ih je ljepota dubrovačkog starog grada oduševila otkrila je tek kratko simpatična bezosova djevojka, Lauren Sanchez, koja nije krila oduševljenje.

"Lijepo", divila se Lauren u Dubrovniku.

Kako se sunce polako spuštalo, svjetla grada počela su se paliti, pružajući dodatnu magiju večeri. Paru je društvo, uz megapopularnu pjevačicu Katy Perry, radio i njezin suprug, holivudski glumac Orlando Bloom. Uz slavni par bio je tu i američki pjevač, plesač i glumac Usher poznat i kao kralj r&b-ija.

Na stradunu Bezos nije skidao ruke sa svoje djevojke Lauren, a par je navodno prije dolaska u Hrvatsku u Grčkoj proslavio zaruke u društvu glumice Demi Moore te Billa Gatesa i njegove nove djevojke.

Iako je zvjezdano društvo čuvalo šest tjelohranitelja, na Stradunu su, među brojnim turistima, prošli gotovo nezamijećeno. Nakon večere u starom gradu par se vratio na svoju nevjerojatnu jahtu. Usidrili su se pokraj otoka Lokruma, na poziciju s koje puca prekrasan pogled na stari grad.

Superjahta kojom je Bezos doplovio u Dubrovnik dugačka je nevjerojatnih 127 metara, prima 18 gostiju te zahtijeva 40 članova posade. Vrijednost joj je vrtoglavih pola milijarde dolara, spram toga se godišnje održavanje od 25 milijuna dolara čini poput prave sitnice.

Dok su zvijezde blistale na nebu, Jeff Bezos i njegova zvjezdana pratnja povukli su se na svoju nevjerojatnu superjahtu, ostavljajući za sobom nezaboravne trenutke na dubrovačkom Stradunu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Prvo se ljubila s mužem na jahti, a onda otišla u zagrljaj mišićavom mladiću zbog kojeg je ostala u drugom planu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Jedan od najzgodnijih Hrvata dirnuo sve objavom posvećenoj njegovoj posebnoj osobi: "Budimo čisti pred Bogom da su te boje ono najbolje od nas"